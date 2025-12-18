Αθλητικά

Χάος στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας με άγρια επεισόδια οπαδών εντός αγωνιστικού χώρου

Μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των οπαδών της Ιντεπετιέντε Μεντεγίν και της Ατλέτικο Νασιονάλ
Οπαδοί της Ατλέτικο Νασιονάλ (ΦΩΤΟ EFE
Οπαδοί της Ατλέτικο Νασιονάλ (ΦΩΤΟ EFE/ STR EPA/Stringer)

Η Ατλέτικο Νασιονάλ νίκησε την Ντεπορτίβο Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν 1-0 στο στάδιο “Ατανάσιο Ζιραρντό”, κατέκτησε το Copa Colombia και διατήρησε το αήττητο ρεκόρ της: 8 τελικοί, 8 τίτλοι! Ο τελικός Κυπέλλου στην Κολομβία στιγματίστηκε όμως από επεισόδια, με τους οπαδούς των δυο ομάδων να συγκρούονται στον αγωνιστικό χώρο!

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος του “μεγάλου” αγώνα στην Κολομβία, με τους οπαδούς της Ιντεπετιέντε Μεδεγίν να κάνουν “ντου” στον αγωνιστικό χώρο, κινούμενοι απειλητικά προς τους οπαδούς της Ατλέτικο Νασιονάλ.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου μεταξύ των οπαδών των δύο “αιώνιων” αντιπάλων της Κολομβίας, με τα video από τα άγρια επεισόδια να είναι σοκαριστικά.

Είχαμε μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των χούλιγκανς των δυο ομάδων να πετάνε καρέκλες και να χρησιμοποιούν τεράστια στειλιάρια για να επιτεθούν, με τις αστυνομικές αρχές να… πιάνονται στον ύπνο και τον έλεγχο να χάνεται γρήγορα. Ανάλογα επεισόδια έγιναν και στις εξέδρες του σταδίου.

Μετά από αρκετή ώρα, τα πνεύματα ηρέμησαν, οι οπαδοί των δύο ομάδων απομακρύνθηκαν από τον αγωνιστικό χώρο κι έτσι ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στην Ατλέτικο Νασιονάλ.

Αθλητικά
