Χάος στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας με άγρια επεισόδια οπαδών εντός αγωνιστικού χώρου

Η Ατλέτικο Νασιονάλ νίκησε την Ντεπορτίβο Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν 1-0 στο στάδιο “Ατανάσιο Ζιραρντό”, κατέκτησε το Copa Colombia και διατήρησε το αήττητο ρεκόρ της: 8 τελικοί, 8 τίτλοι! Ο τελικός Κυπέλλου στην Κολομβία στιγματίστηκε όμως από επεισόδια, με τους οπαδούς των δυο ομάδων να συγκρούονται στον αγωνιστικό χώρο!

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος του “μεγάλου” αγώνα στην Κολομβία, με τους οπαδούς της Ιντεπετιέντε Μεδεγίν να κάνουν “ντου” στον αγωνιστικό χώρο, κινούμενοι απειλητικά προς τους οπαδούς της Ατλέτικο Νασιονάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου μεταξύ των οπαδών των δύο “αιώνιων” αντιπάλων της Κολομβίας, με τα video από τα άγρια επεισόδια να είναι σοκαριστικά.

Είχαμε μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των χούλιγκανς των δυο ομάδων να πετάνε καρέκλες και να χρησιμοποιούν τεράστια στειλιάρια για να επιτεθούν, με τις αστυνομικές αρχές να… πιάνονται στον ύπνο και τον έλεγχο να χάνεται γρήγορα. Ανάλογα επεισόδια έγιναν και στις εξέδρες του σταδίου.

Tras el pitazo final de la final de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot se registraron algunos desórdenes por parte de hinchas del Independiente Medellín, ante los cuales las autoridades intervinieron. Se espera en las próximas horas un balance de lo ocurrido. pic.twitter.com/Lg4IAOgcoO ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 18, 2025

CAOS TOTAL EN EL ATANASIO GIRARDOT

Incidentes entre hinchas de Independiente Medellín vs Atlético Nacionalpic.twitter.com/szzfozcCYQ — Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025

Cuando terminó la final de la Copa entre Nacional y DIM, los aficionados del cuadro rojo ubicados en la tribuna norte, parte baja, empezaron a tirar al suelo las vallas que los separaban de la cancha del Atanasio.



El personal de logística del estadio salió corriendo hacia el… pic.twitter.com/1HyfDmeiBk — El Colombiano (@elcolombiano) December 18, 2025

Μετά από αρκετή ώρα, τα πνεύματα ηρέμησαν, οι οπαδοί των δύο ομάδων απομακρύνθηκαν από τον αγωνιστικό χώρο κι έτσι ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στην Ατλέτικο Νασιονάλ.