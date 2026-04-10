Χάποελ – Ολυμπιακός ανάλυση: Η ολοκληρωτική εμφάνιση του Ντόρσεϊ, ο καθοριστικός Πίτερς και η επιστροφή του Φαλ έφεραν τη νίκη

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-89 στη Σόφια τη Χάποελ Τελ Αβίβ και είναι ένα βήμα μακριά από την κατάληψη της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Ο Ντόρσεϊ έκανε ολοκληρωτική εμφάνιση στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ πετυχαίνοντας μεγάλα και δύσκολα καλάθια, έχοντας όμως και το καθαρό μυαλό για να διαβάσει το παιχνίδι και να μοιράσει την μπάλα όταν χρειαζόταν.

Ο Πίτερς με τον Φαλ συνεργάστηκαν άψογα και πρόσφεραν πολύτιμους πόντους στους Πειραιώτες . Ο Γάλλος σέντερ επέστρεψε μετά από 10 μήνες και απέδειξε ότι είναι έτοιμος να παλέψει για να κερδίσει τη θέση του στο ρόστερ της ομάδας.

Ο Ντόρσεϊ έκανε τα πάντα στην Arena 8888

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Πέτυχε 23 πόντους με 5/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 4/5 βολές. Έβαλε δύο μεγάλα καλάθια στην ολοκλήρωση περιόδων που έδωσαν ψυχολογία και ενέργεια στους συμπαίκτες του.

Το πιο σημαντικό όμως στην εμφάνιση του Ντόρσεϊ στη Σόφια ήταν οι 5 ασίστ του και ο τρόπος που διάβαζε το παιχνίδι όταν χρειαζόταν. Βρήκε τους ελεύθερους συμπαίκτες του και εκβίασε λίγες προσπάθειες σε σχέση με άλλα παιχνίδια που έπαιρνε και αρκετά σουτ που δεν χρειαζόταν.

Ο γκαρντ των ερυθρολεύκων είχε 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και ήταν ο καλύτερος της αναμέτρησης.

Η επιστροφή του Φαλ και η συνεργασία με τον Πίτερς

Ο Μουσταφά Φαλ επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από 10 μήνες και έδειξε την ποιότητά του στη Σόφια. Έκανε δύο μπλοκ και πήρε ψυχολογία και στο μπροστά μέρος του παρκέ.

Μπορεί να μην πέτυχε κάποιο καλάθι, όμως είχε πολύ θετική συνεισφορά και όσο αυτός βρισκόταν στο παρκέ οι Πειραιώτες είχαν στο +12 τη Χάποελ. Μάζεψε τρία ριμπάουντ και πάλεψε στο χρωματιστό με τους αντιπάλους του.

Η βασική του συνεισφορά στην αναμέτρηση ήταν οι 4 ασίστ που είχε και η καταπληκτική του συνεργασία με τον Άλεκ Πίτερς που θα πρέπει να τον ευχαριστήσει για τους 11 πόντους που πέτυχε στη αναμέτρηση, με τους οποίους ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Πίτερς με τη μαχητικότητά του, πέτυχε και το καλάθι που «καθάρισε» τη νίκη στη Σόφια μετά από επιθετικό ριμπάουντ. Ο Αμερικανός είχε συνολικά 8 ριμπάουντ με τα 5 να είναι επιθετικά.

Η επιστροφή του Φαλ πιθανότατα θα δημιουργήσει έναν πονοκέφαλο στον προπονητή του Ολυμπιακού, αφού ο Χολ είναι φανερά ανεβασμένος, ο Μιλουτίνοφ είναι η σταθερά στο «5» και ο Τζόουνς δεν θα αργήσει να πατήσει παρκέ, αφού πλησιάζει η επιστροφή του από τη θλάση που τον ταλαιπωρεί.

Ο Ολυμπιακός στην τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης θα υποδεχτεί την Αρμάνι Μιλάνο (16/04/26, 21:15), με στόχο να πάρει τη νίκη που θα του εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην Euroleague, χωρίς να περιμένει το αποτέλεσμα της Βαλένθια κόντρα στην Dubai BC (17/04/26).