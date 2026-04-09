Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Ο Βεζένκοφ θα τιμηθεί από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague (09/04/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports 4) και ο Σάσα Βεζένκοφ θα τιμηθεί από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Ο Υπουργός Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ίλιεφ, δεκαπέντε λεπτά πριν το τζάμπολ του αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Ολυμπιακό στη Σόφια θα τιμήσει τον Σάσα Βεζένκοφ στην κατάμεστη Arena 8888 για την συνεισφορά του και τη διαφήμιση του μπάσκετ της χώρας.

Το γήπεδο της αναμέτρησης θα είναι γεμάτο αφού οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και αρκετοί συμπατριώτες του Βεζένκοφ έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια για να δουν από κοντά ένα κρίσιμο παιχνίδι της Euroleague.