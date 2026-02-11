Αθλητικά

Χάρης Δούκας: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έκανε «αυτοψία» στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Κωστή Χατζηδάκη
Ο Χάρης Δούκας και ο Γιάννη Αλαφούζος
Ο Χάρης Δούκας με τον Γιάννη Αλαφούζο στο Βοτανικό /EUROKINISSI

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, βρέθηκε το πρωί στο Βοτανικό, μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο για να δουν την εξέλιξη του νέου γηπέδου στο Βοτανικό.

Νωρίτερα, μέσα στην ημέρα ο Κώστας Μπακογιάννης με ανακοίνωσή του, μέσω της παράταξης «η Αθήνα ψηλά» είχε αναφέρει ότι το νέο γήπεδο των πρασίνων αναμένεται να καθυστερήσει μα παραδοθεί.

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Ν’ αποτελέσει καταλύτη για την Ανάπλαση μιας περιοχής που έχει μεγάλη σημασία.

Είμαστε 1,5 χλμ. από την Ομόνοια, θα γίνουν μεγάλα έργα με πράσινο, υποδομές… Με συνέπεια και οργάνωση υλοποιούμε όλα τα έργα για να γίνει μια πολύ όμορφη, πράσινη γειτονιά στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και με τους άλλους Δήμους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε: «Χαίρομαι που η σκυταλοδρομία εξελίσσεται ομαλά μεταξύ των Κυβερνήσεων και των Δημοτικών Αρχών. Είναι κάτι που όλοι εργαζόμαστε συντονισμένα. Είναι και η ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα όπου η Κυβέρνηση κάνει μια παρέμβαση. Μου ανέθεσε ο κ.Μητσοτάκης να συντονίσω το σχέδιο Ανάπλασης του Ελαιώνα.

Δεν μιλάμε μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και τις εταιρίες και τη μεταφορά τους… Σε μικρογραφία θα θυμίζουν το Ελληνικό, θα πάρει τελείως διαφορετική μορφή η περιοχή. Να στείλω μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, το αξίζουν οι Αθηναίοι, να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στην εγκαταλελειμμένη εδώ και τόσες 10ετίες, περιοχή του Βοτανικού και Ελαιώνα».

