Χείμαρρος Αταμάν: Ο Ολυμπιακός είχε τον Ντόρσεϊ, τον Γουόκαπ, τον Βεζένκοφ, έξι ξένους και τρεις διαιτητές

Στο ρόστερ του Ολυμπιακού και στη διαιτησία στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τους Πειραιώτες στο T-Center Athens για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε τα ελληνικά διαβατήρια του Γούοκαπ, του Ντόρσεϊ αλλά και του Βεζένκοφ, ενώ αναφέρθηκε στη διαιτησία, η οποία δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπως ανέφερε.

«Θα μιλήσω για λίγο και μετά θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Δεν θα μιλήσω για το ματς, όλοι το είδαν. Θέλω να ρωτήσω για αυτές τις καταστάσεις με τον Ολυμπιακό. Οι Ντόρσεϊ και Ουόκαπ μπορούν να παίξουν μαζί στην Εθνική; Όχι γιατί είναι δύο νατουραλιζέ αλλά παίζουν στην Ελλάδα.

Τους δίνουν την ευκαιρία να παίξουν. Η μόνη λίγκα που το κάνει, σε άλλες χώρες δεν νομίζω. Ο Βεζένκοφ παίζει στην Εθνική Βουλγαρίας. Συν έξι ξένοι, συν τρεις διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο για εμάς να κερδίσουμε.

Ήταν κωμωδία γιατί όταν ρώτησα στο πρώτο ημίχρονο έναν διαιτητή “Γιατί δεν έδωσες αυτό το ξεκάθαρο φάουλ που έδωσε ο άλλος διαιτητής”, απάντησε πως “Είναι το πρώτο μου ελληνικό ντέρμπι”. Του είπα ότι “Ξεκίνησες πολύ καλά”. Θα είσαι σε όλα τα ελληνικά ντέρμπι έτσι. Τι να πω;

Είμαι περήφανος για τους παίκτες. Παλέψαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε. Φάουλ στον Φαρίντ στο λέι-απ με την διαφορά στους πέντε, έδωσαν επιθετικό φάουλ. Για εμένα είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ. Μετά χάσαμε. Ήταν στους 5, επιστρέψαμε από τους 18, με το καλάθι και φάουλ θα ήταν στους 2 η διαφορά.

Προσπαθήσαμε χωρίς πολλούς σημαντικούς παίκτες. Όλοι όσοι έπαιξαν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξαν σπουδαίο χαρακτήρα. Το ματς δεν άλλαξε την ζωή μας, την κατάστασή μας στο πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε αλλά δεν μας άφησαν. Δεν με νοιάζει. Για εμένα είναι σημαντικά τα επόμενα τρία ματς στην Εuroleague», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.

Για το αν κρατάει κάτι αγωνιστικά από το ματς για να χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια της Εuroleague: «Σίγουρα. Σε αυτό το ματς, μετά την αποβολή του Ναν, ο Σορτς τα πήγε εξαιρετικά και έδειξε πως σε δύσκολες στιγμές μπορεί να βοηθήσει την ομάδα».