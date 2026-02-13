Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Σοφία Κίρκμπι αναζητά ενδιαφερόμενο για να βγει ραντεβού στο Ολυμπιακό χωριό

Η Αμερικανίδα έχει γίνει η πιο περιζήτητη εργένισσα στο Μιλάνο
Η Σοφία Κίρκμπι
Η Σοφία Κίρκμπι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες/ REUTERS/Annegret Hilse

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον. Τόσο αγωνιστικό όσο και εξωαγωνιστικό, αφού έχουν συμβεί αρκετά ιδιαίτερα περιστατικά. Η Σοφία Κίρκμπι αποφάσισε να βγει ραντεβού στο Ολυμπιακό χωριό.

Η Κίρκμπι είναι αθλήτρια του λουτζ και παρότι δεν κατάφερε να πάρει κάποιο μετάλλιο η διάθεσή της είναι στα ύψη και μέσω instagram ανακοίνωσε ότι αναζητά ραντεβού στο Ολυμπιακό χωριό του Μιλάνου, για να δείξει στους ακολούθους της «πώς είναι να είσαι Ολυμπιονίκης, που βγαίνει ραντεβού στους Ολυμπιακούς».

Μετά λοιπόν, τον Λεγκρέιντ που δημόσια ανακοίνωσε ότι απάτησε τη σύντροφό του και την είδηση ότι έχουν τελειώσει 10.000 προφυλακτικά στο Ολυμπιακό χωριό, η Αμερικανίδα ψάχνει άντρα και έχει γίνει η πιο περιζήτητη εργένισσα στο Μιλάνο.

«Ναι, είμαι single. Η σεζόν της πιο περιζήτητης εργένισσας του Χωριού των Αθλητών μόλις ξεκίνησε. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα σας δείξω την εσωτερική ζωή μιας Ολυμπιονίκη που βγαίνει ραντεβού στους Ολυμπιακούς», έγραψε η Κίρκμπι στην αρχική της ανάρτηση.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sophia Kirkby (@sophia.kirkby)

 

Και σε δεύτερο χρόνο ενημέρωσε ότι έχει ήδη 600 μηνύματα από μνηστήρες και θα πρέπει αρχίσει να απαντάει.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια του λουτζ έδωσε συνέντευξη στο NBC και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να της στείλουν μήνυμα. Παράλληλα, είπε ότι «ο υποψήφιος πρέπει να είναι ψηλότερος από 1,60 μ., πολύ ευγενικός και αρκετά δυνατός ώστε να μπορεί να με σηκώσει στην αγκαλιά του».

Στο Women’s Health αποκάλυψε ότι έχει ήδη κανονίσει δύο ραντεβού για το Σάββατο (14/02/26), που τυγχάνει να είναι και η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

