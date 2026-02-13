Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Οι αθλητές το διασκεδάζουν το Μιλάνο – Τελειώσαν 10.000 προφυλακτικά σε μία εβδομάδα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν στις 6 Φεβρουαρίου και όπως έχει γίνει γνωστό οι διοργανωτές είχαν δώσει στους αθλητές περίπου 10.000 προφυλακτικά για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Αυτά σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο «AOL» έχουν εξαντληθεί και αναμένεται οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων να τροφοδοτήσουν ξανά με προφυλακτικά το Ολυμπιακό χωριό, προκειμένου να ενθαρρύνουν το ασφαλές σεξ.

Στο Ολυμπιακό χωριό βρίσκονται περίπου 2.900 αθλητές από 92 χώρες και όπως φαίνεται έχουν αποφασίσει να μην τους καταβάλει το άγχος και η ένταση της σπουδαίας διοργάνωσης.

Μέλος της οργάνωσης των Αγώνων είπε: «Οι αθλητές που προπονούνται με μέτρο, όπως η αποχή και η διατήρηση σωστού ύπνου πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τείνουν να εκτονώνουν την συσσωρευμένη ενέργειά τους μετά από έναν μεγάλο αγώνα. Είναι φυσικό καθήκον της οργανωτικής επιτροπής να ενθαρρύνει το ασφαλές σεξ».

Η οργανωτική επιτροπή δήλωσε: «Επιπλέον προφυλακτικά θα συνεχίσουν να παρέχονται κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Προφυλακτικά έχουν διανεμηθεί δωρεάν στο χωριό των αθλητών, ανεξάρτητα από το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Σχεδιάζουμε να παρέχουμε επιπλέον προμήθειες μέχρι το τέλος του τουρνουά, ώστε να μην υπάρξει καμία ταλαιπωρία στη χρήση των παικτών».

Το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης AOL ανέφερε ότι το ενδιαφέρον των παικτών ήταν εκρηκτικό, λέγοντας: «Τα κουτιά με προφυλακτικά που έχουν τοποθετηθεί στο χωριό των αθλητών είναι ήδη άδεια»