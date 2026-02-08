Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Σοβαρός τραυματισμός για την Κάντε Μορένο και διακομιδή με ελικόπτερο

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό της Αμερικανίδας θρύλου του αλπικού σκι, Λίντσεϊ Βον, μία ακόμη αθλήτρια τραυματίστηκε κατά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Η 25χρονη σκιέρ Κάντε Μορένο από την Ανδόρα τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση σε άλμα μεγάλης ταχύτητας και διακομίστηκε με ελικόπτερο εκτός πίστας και εν συνεχεία στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μορένο έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση λίγο μετά την αφετηρία, συγκρούστηκε με δύναμη στα προστατευτικά και σύρθηκε για αρκετά μέτρα στο χιόνι. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε άμεσα στο σημείο, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και έκρινε απαραίτητη τη διακομιδή της για περαιτέρω εξετάσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού της.

BREAKING: Andorra’s Olympic skier Cande Moreno suffers BRUTAL downhill skiing crash moments after Lindsey Vonn pic.twitter.com/ga4I9kQUNc — Rapid Report (@RapidReport2025) February 8, 2026

Όσον αφορά στη Λίντσεϊ Βον, η 41χρονη Αμερικανίδα έχασε τον έλεγχο λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, με τις κραυγές πόνου της να προκαλούν σοκ τόσο στις εξέδρες όσο και στους τηλεθεατές παγκοσμίως. Ως εκ τούτου αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.