Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ολυμπιακή Φλόγα στους Ιταλούς – Η τελετή παράδοσης στο Καλλιμάρμαρο

Στα χέρια προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής “Milano Cortina 2026”, Τζιοβάνι Μαλαγκό, βρίσκεται από την Πέμπτης (04.12.2025) η Ολυμπιακή Φλόγα, για να ανάψει το βωμό στο Μιλάνο, στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά σε δυο πόλεις.

Η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, ολοκληρώνοντας την 9ήμερη λαμπαδηδρομία, που ακολούθησε της τελετής Αφής στην Αρχαία Ολυμπία.

Η Ολυμπιακή Φλόγα εισήλθε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος την παρέδωσε στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες Τζασμίν Παολίνι και στη συνέχεια στον Φίλιππο Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας και της επερχόμενης διοργανώτριας χώρας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στη συνέχει, την παρέλαβε η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη και μαζί με τις συμπαίκτριες της, άναψαν το βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Μετά την ολοκλήρωση του τελετουργικού, ακολούθησε η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina 2026, από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, κύριο Ισίδωρο Κούβελο.

Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινάει έτσι τη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 (05–22 Φεβρουαρίου).

θυμίζουμε ότι ότι λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, δεν διεξήχθει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης.