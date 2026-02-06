Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το άναμμα της Φλόγας «φώτισε» όλο το Μιλάνο – Συγκλόνισε ο Αντρέα Μποτσέλι

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ολοκληρώθηκε με το άναμμα της Φλόγας, το οποίο συνέβη σε δύο διαφορετικά μέρη.

Για πρώτη φορά, δύο ολυμπιακοί βωμοί, ένα από τα σύμβολα των Αγώνων, θα ανάψουν ταυτόχρονα και θα παραμείνουν αναμμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια – ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης (Arco della Pace) στο Μιλάνο και ο άλλος στην Piazza Dibona της Κορτίνα.

Οι Αλμπέρτο Τόμπα και Ντέμπορα Κομπανιόνι, δύο από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς αλπικούς σκιέρ ήταν αυτοί που άναψαν τη Φλόγα στα δύο σημεία της Ιταλίας.

Ο Αντρέα Μποτσέλι τραγούδησε στο Σαν Σίρο, τη στιγμή που η Φλόγα έμπαινε στο στάδιο και συγκλόνισε άπαντες με την «τρομακτική» και επιβλητική του φωνή.

Και η Σαρλίζ Θερόν βρέθηκε στην τελετή έναρξης, καθώς λίγο πριν την ολοκλήρωσή της πήρε το μικρόφωνο για να μιλήσει ως Αγγελιαφόρος της Ειρήνης του ΟΗΕ. Έστειλε μήνυμα υπέρ της Ειρήνης, λέγοντας πως «όλοι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να προσπαθούμε για την ειρήνη παντού.

Η ελληνική αποστολή, ήταν αυτή που άνοιξε την παρέλαση των χωρών για να ακολουθήσουν όλες οι υπόλοιπες. Αντιδράσεις από το κοινό υπήρχαν όταν Ισραήλ και ΗΠΑ έκαναν την εμφάνισή τους.

Στην έναρξη της τελετής, η Μαράια Κάρεϊ μάγεψε με τη φωνή της το κοινό για να φανερώσει ότι η βραδιά θα είναι εντυπωσιακή, όπως και ήταν.