Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτικός τραυματισμός αθλήτριας με λεπίδα στο μάτι της

Η Καμίλα Σέλιερ είχε έναν ανατριχιαστικό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα της short track speed του πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά απέφυγε τελικά τα χειρότερα.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της στο short track speed του πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο και της Κορτίνα, η Καμίλα Σέλιερ, έπεσε μαζί με τις Αριάνα Φοντάνα από την Ιταλία και την Κρίστεν Σάντος – Γκρίσγουολντ από τις ΗΠΑ, με τη λεπίδα της Αμερικανίδας αθλήτριας να τη βρίσκει στο μάτι.

Η Πολωνή αθλήτρια του πατινάζ γέμισε αίματα στο πρόσωπο και κινδύνευσε να χάσει το μάτι, αλλά αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έγινε γνωστό ότι είναι καλά στην υγεία της και χρειάστηκε μόνο κάποια ράμματα, γλιτώνοντας από έναν πολύ σοβαρότερο τραυματισμό.

Από την άλλη πλευρά, η Αμερικανίδα, Κρίστεν Σάντος – Γκρίσγουολντ, τιμωρήθηκε για παράνομη αλλαγή διαδρόμου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο τραυματισμός “πάγωσε” το γήπεδο, με την Σέλιερ να φεύγει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.