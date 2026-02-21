Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτικός τραυματισμός αθλήτριας με λεπίδα στο μάτι της

Κινδύνευσε να χάσει το μάτι της η Καμίλα Σέλιερ, αλλά τελικά φαίνεται ότι τη... γλίτωσε με μερικά ράμματα - Προσοχή σκληρές εικόνες
H Καμίλα Σέλιερ
H Καμίλα Σέλιερ μετά τον τραυματισμό της στο μάτι / REUTERS/Fabrizio Bensch

Η Καμίλα Σέλιερ είχε έναν ανατριχιαστικό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα της short track speed του πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά απέφυγε τελικά τα χειρότερα.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της στο short track speed του πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο και της Κορτίνα, η Καμίλα Σέλιερ, έπεσε μαζί με τις Αριάνα Φοντάνα από την Ιταλία και την Κρίστεν Σάντος – Γκρίσγουολντ από τις ΗΠΑ, με τη λεπίδα της Αμερικανίδας αθλήτριας να τη βρίσκει στο μάτι.

Η Πολωνή αθλήτρια του πατινάζ γέμισε αίματα στο πρόσωπο και κινδύνευσε να χάσει το μάτι, αλλά αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έγινε γνωστό ότι είναι καλά στην υγεία της και χρειάστηκε μόνο κάποια ράμματα, γλιτώνοντας από έναν πολύ σοβαρότερο τραυματισμό.

Από την άλλη πλευρά, η Αμερικανίδα, Κρίστεν Σάντος – Γκρίσγουολντ, τιμωρήθηκε για παράνομη αλλαγή διαδρόμου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο τραυματισμός “πάγωσε” το γήπεδο, με την Σέλιερ να φεύγει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
173
91
90
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo