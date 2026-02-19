Αθλητικά

Χωρίς Ζίβκοβιτς ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με τη Θέλτα

Συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου
Ο Ζίβκοβιτς
Ο Ζίβκοβιτς απογοητευμένος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, το οποίο κέρδισαν 2-1 οι Ισπανοί στη Θεσσαλονίκη, δέχτηκε κίτρινη κάρτα και θα χάσει τη ρεβάνς στο Βίγκο.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην Τούμπα από την ισπανική ομάδα και θα κληθεί να αγωνιστεί στην έδρα της, χωρίς τον Ζίβκοβιτς και το έργο του για ανατροπή του σκορ γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, καθώς ο Σέρβος προστίθεται σε μία μεγάλη λίστα απουσιών. 

Οι Θεσσαλονικείς θα παίξουν στο Βίγκο χωρίς τους Κωνσταντέλια, Πέλκα, Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ και με την κίτρινη κάρτα που πήρε ο Ζίβκοβιτς θα είναι και αυτός εκτός για τον επαναληπτικό του Europa League.

Ο Σέρβος τη φετινή σεζόν με τον ΠΑΟΚ έχει πετύχει 5 γκολ και έχει μοιράσει 15 ασίστ σε 35 παιχνίδια.

Αθλητικά
