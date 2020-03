Νέες αποκαλύψεις “φωτιά” για την υπόθεση της σύλληψης του διάσημου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ροναλντίνιο στην Παραγουάη, με τον εισαγγελέα να αναφέρει ότι ο Βραζιλιάνος δεν κατηγορείται μόνο για πλαστό διαβατήριο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Οσμάρ Λεγκάλ, υποστήριξε ότι υπάρχουν υποψίες και για άλλα αδικήματα του “Ρόνι” και του αδερφού του, για αυτό και κρατούνται προσωρινά, αφού υπάρχουν λόγοι που αυξάνουν τον κίνδυνο για μια τυχόν απόδρασή τους από τη χώρα.

Με βάσει όσα αναφέρουν μάλιστα τα ΜΜΕ της Λατινικής Αμερικής, ο Ροναλντίνιο είναι πιθανό να μείνει στη φυλακή για έξι μήνες, μέχρι να οριστεί το δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεσή του. Εκεί δε έχει ήδη… φοβερή παρέα.

GLOBO:



Ronaldinho and his brother are being investigated for other crimes apart from the use of fake documents. pic.twitter.com/eGQXNYPsrE