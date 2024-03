Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Ο Μπραζντέικις βραβέυτηκε από τους Λιθουανούς πριν το τζάμπολ του αγώνα

Ο Ίγκνας Μπραζντέικις πριν το τζάμπολ στον αγώνα Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός βραβεύτηκε από τους γηπεδούχους για την προσφορά του στην ομάδα, σε μια πολύ όμορφη κίνηση.

Ο Ίγκνας Μπραζντέικις ήταν το πρόσωπο του αγώνα στο Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός, με τον Λιθουανό μπασκετμπολίστα να τιμάται από την γηπεδούχο ομάδα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Ο Μπραζντέικις ο οποίος πλέον φορά την φανέλα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε τη 2022-23 στην ομάδα του Κάουνας, με την παρουσία του να είναι αρκετά σημαντική.

Γι αυτο τον λόγο η Ζαλγκίρις θέλησε να του απονέμει μια τιμητική πλακέτα, με το κοινό στο γήπεδο να τον αποθεώνει.

Former Zalgiris player Ignas Brazdeikis is back to @ZalgirioArena. Good to see you here, @_iggy_braz! pic.twitter.com/gIn5cmbqoH