Ζήσης για Αργυρό: Πραγματικός φίλος της Εθνικής μπάσκετ, έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε από το Eurobasket έχοντας κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο. Οι διεθνείς πραγματοποίησαν ένα ξεχωριστό γλέντι στο κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης για να το διασκεδάσουν. Οι στιγμές που καταγράφηκαν έγιναν Viral, με τους παίκτες της Εθνικής μπάσκετ να το διασκεδάζουν. Λίγες ώρες αργότερα, υπήρξε ένα δημοσίευμα που αναφέρθηκε στο… back stage αυτού του πάρτι, βάζοντας στην “εξίσωση” τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάστηκε να ζητά ένα υπέρογκο ποσό από τους ανθρώπους της Εθνικής μπάσκετ, προκειμένου να γίνει το γλέντι της ομάδας στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο ίδιος και για αυτόν τον λόγο η γαλανόλευκη επέλεξε το σχήμα του Θοδωρή Φέρρη.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ο Νίκος Ζήσης (σ.σ General Manager της εθνικής μπάσκετ), έδωσε τη δική του απάντηση μέσω Instagram, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τονίζοντας ότι εκείνες τις ημέρες ο γνωστός καλλιτέχνης βρισκόταν στο εξωτερικό και πως έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξυπηρετήσει τη γαλανόλευκη, αφιλοκερδώς!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη συνέχεια αναδημοσίευσε το story του GM της Εθνικής Ομάδας, δίνοντας τέλος και αυτός στα δημοσιεύματα.

Αναλυτικά, όσα έγραψε ο Ζήσης

“Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια, όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο, να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης — ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμα του ήταν γεμάτο, εκείνη την ημέρα βρέθηκε στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας τίμησε στον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε μόνο να θυμόμαστε με θετικά συναισθήματα’.