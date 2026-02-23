Ζοάν Λαπόρτα: «Η σχέση μου με τον Λιονέλ Μέσι είναι τεταμένη, δεν με χαιρέτησε στην απονομή της Χρυσής Μπάλας»

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα αποκάλυψε στο Catalunya Radio ότι οι σχέσεις του με τον Λιονέλ Μέσι δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, αλλά ο ίδιος προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα και τόνισε ότι του αξίζει άγαλμα στο Καμπ Νόου.

Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται ότι δεν έχει συγχωρέσει τον Ζοάν Λαπόρτα για τη συμβολή του στην αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα και ο Ισπανός παράγοντας υποστήριξε ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν τον χαιρέτησε στην απονομή της Χρυσής Μπάλας το 2023.

Οι δηλώσεις του Λαπόρτα

«Η σχέση με τον Μέσι δεν είναι όπως παλιά. Υπήρξε ένα περιστατικό στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας όταν πήγα να τον χαιρετήσω και ένιωσε ότι δεν έπρεπε να χαιρετιστούμε. Από τότε, υπήρξε κάποια προσέγγιση και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί στο μέλλον. Η σχέση είναι τεταμένη, αλλά είναι θρύλος της Μπαρτσελόνα.

Ήξερα ότι ήταν στη Βαρκελώνη επειδή η εθνική ομάδα της Αργεντινής έπαιζε εδώ, αλλά δεν ήξερα τίποτα για τον άλλο λόγο. Είναι σαφές ότι αν ο Μέσι θέλει να μπει στο γήπεδο, θα πρέπει να του επιτρέπεται η είσοδος όποτε είναι δυνατόν. Είναι το σπίτι του. Και αυτό συνέβη.

Ο Λέο αξίζει ένα άγαλμα στο Καμπ Νου όπως αυτά που έχουν ο Κρόιφ και ο Κουμπάλα. Του αξίζει ένας φόρος τιμής και πιστεύουμε ότι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε είναι όταν το στάδιο ολοκληρωθεί πλήρως και έχει χωρητικότητα άνω των 100.000 θέσεων».