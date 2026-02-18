Η Teoren προετοιμάζει την επιστροφή της στις εισαγωγές αυτοκινήτων

Ένα από τα ηχηρά ονόματα στο χώρο του αυτοκινήτου, η Teoren, του Βασίλη Θεοχαράκη και που πλέον στο τιμόνι βρίσκεται η Ντένη Θεοχαράκη, βρίσκεται σε ένα νέο, δημιουργικό στάδιο.

Η εταιρεία, άλλοτε εισαγωγέας των αυτοκινήτων Renault και Dacia, παραμένει τώρα ως έμπορος των μαρκών αυτών με το γνωστό κατάστημα στη Λ. Κηφισού, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, ενώ εισάγει τις μοτοσυκλέτες UM, Benda, Phelon & Moore.

Η Teoren Motors Α.Ε. επανασχεδιάζει τη στρατηγική ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά προς δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι η περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου λιανικών πωλήσεών της, προφανώς και με άλλες μάρκες. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά την εκμετάλλευση του εκθεσιακού χώρου στην περιοχή της Καλλιθέας, στη Λ. Συγγρού 294 (πρώην εγκαταστάσεις Auto Profit), με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πώλησης νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, σε μία από τις πιο εμπορικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Η προσθήκη της νέας εγκατάστασης εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η εισαγωγή μάρκας ή μαρκών αυτοκινήτων, με θερμικούς, υβριδικούς αλλά και ηλεκτρικούς κινητήρες, ώστε να καλύψει όλες τις απαιτήσεις αγοράς.

Επί του παρόντος γίνονται συζητήσεις με εργοστάσια του εξωτερικού και η επάνοδος της Μαρίας Παπαδάκη στη θέση της Marketing & Communications Manager, ενισχύει το εγχείρημα.

Περισσότερα θα φανούν ίσως και μέχρι το Πάσχα, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν.

Η Teoren Motors A.E. παραμένει προσηλωμένη στη φιλοσοφία της να βρίσκεται κοντά στον πελάτη, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, με συνέπεια, διαφάνεια και επαγγελματισμό.