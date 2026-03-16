Αυξήθηκαν οι πωλήσεις οχημάτων τον Φεβρουάριο – Ελαφρά μείωση στο δίμηνο – Στο 68,2% τα SUV

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Φεβρουάριος, και με 10.017 πωλήσεις νέων ΙΧ, περιόρισαν τη μείωση των πωλήσεων του πρώτου διμήνου στο -1,8%, με συνολικά 20.104 μονάδες το 2026.

Παράλληλα, πουλήθηκαν 1.067 νέα φορτηγά, ελαφρά και βαρέα, ήτοι +41,3% έναντι του Φεβρουαρίου 2025, ενώ είχαμε και 96 νέα λεωφορεία, δηλαδή +35,2%. Στο δίμηνο έχουμε +30,5% στα φορτηγά και -4,9% στα λεωφορεία.

Έχοντας αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει περισσότερα χρήματα για το επιδοτούμενο πρόγραμμα αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», οι πωλήσεις νέων ηλεκτρικών τον Φεβρουάριο μειώθηκαν κατά 9,9% (647 μονάδες), ενώ, αντίθετα, τα plug-in hybrid αυξήθηκαν κατά 38,7% (846 μονάδες). Στο δίμηνο, τα ηλεκτρικά είναι στο +2,8% (1.280 μονάδες) και τα plug-in hybrid στο +12,7% (1.537). Σε κάθε περίπτωση η αύξηση των ηλεκτροκίνητων μοντέλων είναι στο 8,0% το πρώτο δίμηνο.

Το απίστευτο με την ελληνική αγορά είναι ότι αυξάνονται συνεχώς οι πωλήσεις SUV όλων των κατηγοριών, από μικρά έως μεγάλα, φτάνοντας το 68,2% το πρώτο δίμηνο, έναντι 64,7% το αντίστοιχο περσινό.

Η κατηγορία Β, των supermini αυτοκινήτων πόλης, κατέχει το 58,2% της αγοράς, τα μικρομεσαία C το 28,4%, τα μεσαία D το 7,5% και τα πολύ μικρά πόλης το 3,9%, καθώς έχουν απομείνει ελάχιστα μοντέλα σε αυτή τη κατηγορία.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, είναι ότι αυξάνονται τα υβριδικά, στο 58,7% από 49,4% πέρυσι, τα αμιγώς βενζινοκίνητο μειώθηκαν στο 21,8% από 33,1%, τα πετρελαιοκίνητα στο 3,0% από 3,4%, τα plug-in hybrid στο 7,6% από 6,7%, τα αμιγώς ηλεκτρικά στο 6,4% από 6,1% και τα διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου στο 2,6% από 1,3%.