Αυτοκίνητα πόλης: Μια κατηγορία που χάνεται

Γυρίζω το χρόνο πίσω, όχι και πολύ παλιά, τότε που τα μικρά, αυτοκίνητα πόλης κόστιζαν κάτω από 10.000 ευρώ. Τότε που εταιρείες έλεγαν έλα με την ταυτότητά σου και φεύγεις με αυτοκίνητο.

Πέρασε αυτή η εποχή της… ευμάρειας και των δανείων, και μαζί της πήρε και μια κατηγορία αυτοκινήτων ολόκληρη.

Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, λένε. Στο αυτοκίνητο, μεταφράστηκε σε «εχθρός του μικρού είναι το μεγαλύτερο». Κι αυτό είναι μια παραδοχή, διότι όλα τα αυτοκίνητα, σε όλες τις κατηγορίες, μεγάλωσαν σε διαστάσεις, προσπαθώντας να καλύψουν περισσότερες ανάγκες, διότι, κακά τα ψέματα, τα μικρά αυτοκίνητα τα είχαν πολλοί για δεύτερο στην οικογένεια, τα προτιμούσαν κάποιοι για να έχουν πρόσβαση στον Δακτύλιο της Αθήνας με τα μονά-ζυγά, κι άλλοι τα έπαιρναν για τα παιδιά τους, για πρώτο αυτοκίνητο.

Κι επειδή γύρισα τον χρόνο πίσω, όχι πολύ, στο 2000 (!), κοιτάζω την περίφημη κατηγορία Α, των μικρών αυτοκινήτων πόλης, να έχει: Hyundai Atos, Fiat Seicento, Daewoo Matiz, Suzuki Alto, Renault Twingo, Opel Agila, Smart, Seat Arosa, Suzuki Wagon R, Ford Ka, Daihatsu Cuore, VW Lupo, Subaru Vivio, Fiat Panda, Daihatsu Move, Fiat Cinquecento, και Suzuki Maruti.

Θέλετε να πάω 11 χρόνια μετά; Λοιπόν, το 2011 είχαμε: Fiat Panda, Toyota Aygo, Hyundai i10, smart fortwo, Chevrolet Spark, Peugeot 107, Fiat 500, Citroen C1, Kia Picanto, Ford Ka, Suzuki Alto, Nissan Pixo, Toyota iQ, Suzuki Splash, Renault Twingo, Daihatsu Cuore, Opel Agila, VW Fox, Abarth 500, Chevrolet Matiz, Suzuki Wagon R.

Και φτάσαμε στο 2026 να έχουμε: Toyota Aygo X, Hyundai i10, Fiat Panda, Kia Picanto, Hyundai Inster, Leapmotor T03, Suzuki Ignis.

Τι έγινε και οδηγηθήκαμε σε αυτή τη κατάσταση; Οι εξηγήσεις πολλές. Η μία είναι ότι τα μικρά έγιναν μεγαλύτερα και ανέβηκαν κατηγορία. Η άλλη εξήγηση είναι ότι σταμάτησαν συνεργασίες όπως της Opel με τη Suzuki (Agila – Wagon R), όπως των Citroen – Peugeot – Toyota. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι πηγαίνοντας προς την ηλεκτροκίνηση, τα μικρά θα έπρεπε να γίνουν αμιγώς ηλεκτρικά, ώστε να κυκλοφορούν άνετα και χωρίς ρύπους στις πόλεις. Υπάρχουν κι άλλες ερμηνείες, όμως συνιστούν λόγω επιστημονικής ανάλυσης.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, θα δούμε ότι: το Toyota Aygo X είναι μόνο υβριδικό, το Hyundai i10 μάλλον σταματά την παραγωγή του, το Fiat Panda κρατάει όσο η Ιταλία θέλει μικρά αυτοκίνητα, το Kia Picanto – αδερφάκι του i10- ενδέχεται να σωθεί, το Hyundai Inster είναι αμιγώς ηλεκτρικό όπως και το Leapmotor T03, ενώ το Suzuki Ignis τερμάτισε την παραγωγή του.

Όμως, περιμένουμε το νέο smart #2 που θα είναι διθέσιο ηλεκτρικό, το νέο Renault Twingo που θα είναι κι αυτό ηλεκτρικό, ενώ θα φανούν και ένα δύο ακόμα, πιθανότατα ασιατικής προέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, αν αναζητούμε μικρά αυτοκίνητα πόλης, μάλλον θα πρέπει να στραφούμε στα… Club car, αυτά που χρησιμοποιούν στα resort και στα γήπεδα γκολφ!