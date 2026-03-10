BYD: Φόρτιση μπαταρίας σε 9 λεπτά με επαναστατικό φορτιστή με ισχύ φόρτισης 1.500 kW

Μεγάλες ειδήσεις από την κινεζική BYD, η οποία κάνει διπλό μπαμ στην ηλεκτροκίνηση μέσω της τεχνολογίας FLASH Charging που έχει αναπτύξει η ίδια.

Από τη μια ο φορτιστής FLASH Charger αποδίδει έως και 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου φόρτισης, και, από την άλλη, η δεύτερης γενιάς μπαταρία Blade Battery 2.0, μπορεί να φορτιστεί σε απίστευτα μικρό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός FLASH Charger και Blade Battery 2.0, αποφέρει φόρτιση από 10% έως 70% σε μόλις πέντε λεπτά, και από 10% έως 97% σε 9 λεπτά. Παράλληλα, η ίδια η Blade Battery προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία με μία μόνο φόρτιση, χάρη στην αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας κατά 5%. Ουσιαστικά, η BYD κατάφερε και να αυξήσει την ταχύτητα φόρτισης, αλλά και την ενεργειακή πυκνότητα της μπαταρίας, που δεν ήταν εύκολο να συνδυαστούν. Η Blade Battery 2.0 ενσωματώνει ένα πρωτοποριακό στρώμα Solid Electrolyte Interphase (SEI), θεμελιώδες για κάθε μπαταρία ιόντων λιθίου. Επίσης, η νέα μπαταρία πέρασε μια σειρά από νέες, αυστηρές δοκιμές ασφάλειας, μεταξύ των οποίων η πρώτη στον κόσμο ταυτόχρονη δοκιμή φόρτισης FLASH Charging με διείσδυση καρφιού (Nail-Penetration Test), χωρίς να παρουσιαστεί θερμική διαφυγή, καπνός ή φωτιά, ακόμη και μετά από 500 κύκλους FLASH Charging. Επιπλέον, η Blade Battery 2.0 άντεξε σε δοκιμή θερμικής εκτροπής μετά από αναγκαστικό βραχυκύκλωμα τεσσάρων κυψελών ταυτόχρονα, χωρίς πυρκαγιά ή έκρηξη, ακόμη και όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 700 °C.

Κι ακόμα, σε σύγκριση με την αρχική Blade Battery, η Blade Battery 2.0 προσφέρει βελτιωμένη ανθεκτικότητα, καθώς η λεγόμενη «γήρανση» (μείωση της χωρητικότητας) μειώθηκε κατά 2,5%.

Όσον αφορά στον φορτιστή FLASH Charger που αποδίδει ισχύ έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου φόρτισης, ο μοναδικός σχεδιασμός σε σχήμα «Τ» διευκολύνει τη διαδικασία φόρτισης, καθιστώντας τη πιο απλή και πρακτική.

Η BYD έχει ήδη εγκαταστήσει 4.239 σταθμούς FLASH Charging σε όλη την Κίνα, έως το τέλος του 2026 θα τους αυξήσει σε 20.000 σταθμούς, και θα τους εγκαταστήσει σε όλο τον κόσμο.

Κάθε σταθμός συνδυάζεται με ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας υψηλής ταχύτητας εκφόρτισης, που ξεπερνά τους περιορισμούς του δικτύου. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια μπαταρία που φορτίζεται πιο αργά και μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως αποθήκη ενέργειας για την αποφυγή υπερφόρτωσης του δικτύου και ως ενισχυτής ισχύος για τη δυνατότητα φόρτισης υψηλής ισχύος.

Καταλήγοντας, το πρώτο αυτοκίνητο με τεχνολογία FLASH Charging και Blade Battery 2.0 που θα φτάσει στην Ευρώπη θα είναι το DENZA Z9GT, το κορυφαίο shooting-brake grand tourer της premium μάρκας της BYD.