Chery Tiggo 4: Ενα οικονομικό, υβριδικό, ισχυρό SUV με αξεπέραστη εγγύηση έως 12 χρόνια

Σε δύο εκδόσεις πλούσιου εξοπλισμού, με υβριδική απόδοση και οικονομία, και τιμή από 22.990 ευρώ
Δημήτρης Μπαλής

Chery. Μμμμ, νόστιμο ακούγεται, αλλά και φαίνεται, το Chery Tiggo 4 που ήρθε για να νοστιμεύσει την καθημερινότητά μας, με υβριδική τεχνολογία, επιδόσεις και οικονομία, πλούσιο εξοπλισμό και αξεπέραστη εγγύηση έως 12 χρόνια.

Η Chery συστήθηκε στο ελληνικό κοινό από τον όμιλο ΣΠΑΝΟΣ, με δεκαετίες εμπειρίας στη λιανική πώληση, που σημαίνει απευθείας επαφή με τον πελάτη, ικανοποιώντας τις ανάγκες του, ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό υπάρχει και 100% επάρκεια σε ανταλλακτικά, ώστε να μην χρειάζεται αναμονή.

Η αρχή της Chery έγινε με τα μεγαλύτερα μοντέλα Tiggo 7 και Tiggo 8, και τώρα το Tiggo 4 ήρθε στην πολύ ανταγωνιστική κατηγορία των B-SUV να ταράξει τα νερά.

Και έχει πολλούς τρόπους για να το κάνει. Με 4,32 μέτρα μήκος, 1,831 μ. πλάτος και 1,653 μ. ύψος, το παράστημά του συμπληρώνεται από 16,2 εκατοστά απόσταση από το έδαφος.

Στο video που ακολουθεί θα διαπιστώσετε τις αρετές του μοντέλου που διατίθεται με τη σφραγίδα αντιπροσώπευσης του ομίλου ΣΠΑΝΟΣ.

Προσφέρεται σε δύο εκδόσεις πλούσιου εξοπλισμού.

