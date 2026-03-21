Εκτός αγώνων φέτος ο Rovanpera λόγω ίλιγγου

Στα τέλη του 2025, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι WRC, Κάλε Ροβάνπερα, είχε πει, σε συμφωνία με την Toyota, ότι αποσύρεται από τα ράλι για να δοκιμάσει σε πίστα και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα Super Formula στην Ιαπωνία, που υποστηρίζει η Toyota.

Ωστόσο, ένα ιατρικό πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει, προς το παρόν, δεν του επιτρέπει να τρέξει φέτος, οδηγώντας για την ομάδα KCMG.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών προετοιμασίας της Super Formula τον περασμένο μήνα στη Σουζούκα και μετά από συμβουλές και ιατρικές αξιολογήσεις, ελήφθη κοινή απόφαση μεταξύ της Toyota και του Ροβάνπερα να μην αγωνιστεί φέτος.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KCMG Japan_official (@kcmgjapan)

«Αντιμετωπίζω ιατρικά προβλήματα εδώ και πολύ καιρό, τα οποία έχουν επιδεινωθεί φέτος. Η υγεία μου δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω με ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Τώρα, η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να το διορθώσω αυτό. Το κεφάλαιό μου στους αγώνες πίστας δεν έχει ολοκληρωθεί. Λυπάμαι πολύ όσους ήλπιζαν να με δουν στην πίστα. Ανυπομονώ να σας δω όλους το συντομότερο δυνατό! Είμαι ευγνώμων στον Morizo, την TGR και τους συνεργάτες μου για τη φροντίδα τους και που στάθηκαν δίπλα μου, και θα συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά για να επιστρέψω πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας και τη συνεχή υποστήριξή σας», είπε στο Χ ο Ροβάνπερα.

Ο Φινλανδός οδηγός αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τις δοκιμές της Super Formula είχε αποσυρθεί από τις δοκιμές του Δεκεμβρίου, αφού υπέφερε από καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσης, ο οποίος επηρεάζει την ισορροπία και την όραση μέσω του εσωτερικού αυτιού.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο, ο 25χρονος ενέτεινε τις προετοιμασίες του για τη νέα σεζόν της Super Formula συμμετέχοντας στο Formula Regional Oceania Trophy της Νέας Ζηλανδίας με την Hitech. Μάλιστα, είχε πέντε αποτελέσματα στην πρώτη δεκάδα, και ένα βάθρο.

Ο Ροβανπέρα επέστρεψε στις δοκιμές προετοιμασίας της Super Formula στη Σουζούκα τον Φεβρουάριο, όμως τελικά αποφασίστηκε να μην ρισκάρει φέτος.

«Θα ήθελα να μοιραστώ μερικά δύσκολα νέα: Ο Κάλε Ροβανπέρα θα αποσυρθεί από τους επερχόμενους αγώνες», ανέφερε ο πρόεδρος της Toyota, Άκιο Τογιόντα (ψευδώνυμο Μορίζο).

«Έχει αφιερώσει την καρδιά του στο να προκαλεί τον εαυτό του σε αυτοκίνητα φόρμουλας. Κάθε φορά που έμπαινε στην πίστα σε ιδιωτικές δοκιμές, η ταχύτητά του ήταν ξεκάθαρη. Τον παρακολουθούσα να πιέζει περισσότερο, να βρίσκει κάτι νέο μέσα του και να μειώνει τους χρόνους γύρου του ξανά και ξανά. Ωστόσο, παρά αυτό το πάθος και την πρόοδο, το σώμα του δυσκολευόταν να συμβαδίσει. Αφού λάβαμε ιατρική αξιολόγηση, καταλήξαμε στο οδυνηρό συμπέρασμα ότι η συνέχιση των αγώνων δεν θα ήταν η σωστή επιλογή για αυτόν.

Ως Morizo, θα συνεχίσω να παραμένω στο πλευρό του – όχι μόνο ως συνάδελφος οδηγός, αλλά και ως teammate που πιστεύει σε αυτόν με όλη μου την καρδιά. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή και εγκάρδια υποστήριξή σας», είπε ο Μορίζο.