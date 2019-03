H Citroën παρουσιάζει στην Έκθεση Γενεύης to πρωτότυπο "The Citroënist Concept" βασισμένο στο επιβατικό βαν SpaceTourer, μαζί με το ποδήλατο περιορισμένης παραγωγής “Rider The Citroënist by Martone”.

Το SpaceTourer The Citroënist Concept είναι σχεδιασμένο ως μια προσιτή λύση για camping και περιπετειώδεις αποδράσεις στην εξοχή. Η καμπίνα που εξελίχθηκε από την εταιρεία Pössl με ανακλινόμενη προέκταση οροφής, διαθέτει κρεβάτι για δύο άτομα, αποθηκευτικό χώρο για δύο ποδήλατα και ένα ενσωματωμένο γραφείο με σύνδεση στο διαδίκτυο. Διαβάστε περισσότερα στο drive.gr