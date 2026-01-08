Formula 1: Η Audi άναψε κινητήρα και κάνει ποδαρικό με δοκιμές επίδειξης

Τη δυνατότητα που της δίνουν οι κανονισμοί για ένα διήμερο βιντεοσκοπήσεων σε πίστα, άδραξε η Audi, η οποία κάνει ντεμπούτο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Η γερμανική ομάδα με πλήρη ονομασία Audi Revolut F1 Team, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up ενόψει της σεζόν, δηλαδή έθεσε σε λειτουργία τη νέα μονάδα ισχύος (100% δική της), για πρώτη φορά ενσωματωμένη στο σασί, στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Hinwil, προχωρά στο επόμενο βήμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το motorsport.com, η Audi θα είναι και η πρώτη ομάδα που θα εμφανιστεί δημόσια με το μονοθέσιό της.

Συγκεκριμένα, αύριο 9 Ιανουαρίου θα βρεθεί στην πίστα Μον Μελό της Βαρκελώνης, μαζί με τους οδηγούς της Χούλκενμπεργκ και Μπορτολέτο, ώστε να κάνει έως 42 γύρους (περίπου 200 χλμ.) βιντεοσκόπησης, αλλά με ελαστικά επίδειξης της Pirelli και όχι με αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στις επίσημες δοκιμές που θα αρχίσουν, στην ίδια πίστα, στις 30 Ιανουαρίου.

Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική, καθώς με τους νέους κανονισμούς, που θέλουν πλαίσιο με ενεργή αεροδυναμική και μεγαλύτερη ηλεκτρική συμμετοχή στη μονάδα ισχύος, η Audi θα μπορέσει να εξάγει τα πρώτα, χρήσιμα συμπεράσματα.

Η παγκόσμια, επίσημη παρουσίαση της ομάδας έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου 2026, όπου θα αποκαλυφθεί επίσημα η τελική εμφάνιση του μονοθεσίου.