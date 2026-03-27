Formula 1: Η Red Bull – Ford θέλει να δώσει σε Verstappen και Hadjar ένα αυτοκίνητο να πιέσουν

Με τη Red Bull – Ford να κάνει τον 10ο με τον Μαξ Φερστάπεν και τον 15ο χρόνο Ισάκ Χάτζαρ, στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, σήμερα στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία, για το τρίτο Grand Prix της χρονιάς της Formula 1, είναι δεδομένο ότι η ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα.

Ο επικεφαλής της Red Bull – Ford, Λορέν Μίκις, αναφέρθηκε στα θέματα που απασχολούν την ομάδα, αφού οι αλλαγές στο σετάρισμα της ανάρτησης μετέτρεψαν την υποστροφή σε υπερστροφή μεταξύ των δύο δοκιμαστικών σήμερα Παρασκευής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε πολύ μακριά, μας λείπει αρκετή απόδοση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να τους δώσουμε ένα αυτοκίνητο με το οποίο θα μπορούσαν να πιέσουν οι οδηγοί μας. Έτσι, έχουμε αρκετά βασικά πράγματα να διευθετήσουμε από την πλευρά μας», είπε ο Μίκις.

«Νομίζω ότι είναι μέρος του παιχνιδιού και απλώς πρέπει να φτάσουμε στο βάθος του ορίου μας το συντομότερο δυνατό και να κάνουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε», ανέφερε.

Ο Μίκις επισήμανε ότι τα προβλήματα της Red Bull – Ford δεν νομίζει ότι είναι μόνο θέμα ισορροπίας στις στροφές υψηλής ταχύτητας, θεωρώντας «Ότι πιθανώς υπάρχουν ορισμένες πτυχές του αυτοκινήτου που δεν έχουμε ξεκλειδώσει καλά ή που δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα αρκετά. Είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε τώρα τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες και πιθανώς τις επόμενες εβδομάδες για να επιστρέψουμε στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε».

Ας περιμένουμε το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών ξημερώματα Σαββάτου (ώρα Ελλάδος) και έπειτα τις κατατακτήριες δοκιμές για περισσότερα συμπεράσματα.