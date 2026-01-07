Formula 1: Με ποιους αριθμούς θα τρέξουν οι οδηγοί φέτος

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία κρύβεται πίσω από τους αριθμούς που χρησιμοποιούν οι οδηγοί της Formula 1 στα μονοθέσιά τους.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αριθμών που θα έχουν οι 22 οδηγοί φέτος, στους 24 αγώνες της σεζόν, αξίζει να σημειώσουμε ότι παλαιότερα, οι αριθμοί των οδηγών στην F1 έβγαιναν με βάση την κατάταξη κάθε ομάδας στο πρωτάθλημα του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, το 2014 αυτό το σύστημα άλλαξε, με τους οδηγούς να μπορούν να επιλέξουν έναν αριθμό που θα τους ακολουθούσε σε όλη την καριέρα τους στην F1.

Αυτό έγινε προκειμένου να αυξηθεί η προσωπική αναγνωρισιμότητα των οδηγών, και να μπορούν οι οπαδοί ενός οδηγού να τον παρακολουθούν εύκολα, ανεξάρτητα από την ομάδα για την οποία θα αγωνίζονταν.

Για παράδειγμα, ο Λιούις Χάμιλτον έχει «παντρευτεί» τον αριθμό 44, που χρησιμοποιούσε και στο καρτ, ενώ το 2021 ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ίδρυσε το Mission 44, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που υποστηρίζει μεγαλύτερη εκπροσώπηση, ποικιλομορφία και ένταξη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο Σαρλ Λεκλέρ έχει το 16, αν και αρχικά ήθελε το 10 που ήταν ήδη κατοχυρωμένο. Επέλεξε το 16, επειδή γεννήθηκα στις 16 Οκτωβρίου.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Φερνάντο Αλόνσο τρέχει με το 14 καθώς όταν ήταν 14 ετών, στις 14 Ιουλίου, και με τον αριθμό 14 στο καρτ, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής!

Τώρα, οι οδηγοί της F1 μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν έναν αριθμό μεταξύ 2 και 99, ο οποίος παραμένει δικός τους για όλη τη διάρκεια της καριέρας τους στη Formula 1. Εάν αποχωρήσουν από το άθλημα για οποιονδήποτε λόγο, τότε οι αριθμοί τους θα κρατηθούν για δύο σεζόν, εμποδίζοντας οποιονδήποτε νεοφερμένο σε αυτήν την περίοδο να τον επιλέξει.

Ο αριθμός 1 εξακολουθεί να προορίζεται για τον νυν παγκόσμιο πρωταθλητή, αν και οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να τον χρησιμοποιούν. Ο περσινός νικητής του τίτλου, Λάντο Νόρις, επέλεξε να πάρει το 1 για το 2026, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν που είχε το 1, αλλάζει στον αριθμό 3, αντί για τον 33 με τον οποίο αγωνιζόταν πριν γίνει πρωταθλητής 4 φορές.

Τα νούμερα των οδηγών για το 2026

ASTON MARTIN

Φερνάντο Αλόνσο #14 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

Λανς Στρολ #18 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

AUDI

Γκάμπριελ Μπορτολέτο #5 – Σεμπάστιαν Φέτελ, πριν

Νίκο Χούλκενμπεργκ #27 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

CADILLAC

Σέρχιο Πέρεθ #11 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

Βάλτερι Μπότας #77 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

FERRARI

Σαρλ Λεκλέρ #16 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

Λιούις Χάμιλτον #44 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

HAAS

Εστεμπάν Οκόν #31 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

Ολιβερ Μπέρμαν #87 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

MCLAREN

Λάντο Νόρις #1 – Αριθμός που προορίζεται για τον πρωταθλητή

Οσκαρ Πιάστρι #81 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

MERCEDES

Κίμι Αντονέλι #12 – Φελίπε Νασρ

Τζορτζ Ράσελ #63 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

RECING BULLS

Λίαμ Λόσον #30 – Τζόλιον Πάλμερ

Άρβιντ Λίντμπλαντ #41 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

RED BULL

Μαξ Φερστάπεν #3 – Ντάνιελ Ρικιάρντο

Ιζάκ Χάτζαρ #6 – Νίκο Ρόσμπεργκ / Νίκολας Λαφίτι

WILLIAMS

Άλεξ Άλμπον #23 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο

Κάρλος Σάινθ #55 – Χωρίς προηγούμενο κάτοχο