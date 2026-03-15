Formula 1: Οι Ιταλοί είδαν ξανά νικητή σε Grand Prix μετά από 20 χρόνια

Ο Αντρέα – Κίμι Αντονέλι έγραψε τη δική του ιστορία στη Formula 1, με τη σημερινή του νίκη στο Grand Prix της Κίνας.

Ο 19χρονος Ιταλός από τη Μπολόνια, ο οποίος το Σάββατο σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και πήρε την pole position, όντας ο νεότερος σε ηλικία οδηγός της Formula 1 που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, σήμερα κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά στην σύντομη καριέρα του στη Formula 1, σε μόλις 26 συμμετοχές σε Grand Prix.

Και επισημαίνω σύντομη, καθώς πέρυσι ήταν ο ρούκι του πρωταθλήματος με τη Mercedes, η οποία του εμπιστεύτηκε και φέτος το μονοθέσιο βλέποντας την πυγμή του από πέρυσι που τερμάτισε 7ος με σημαντικά αποτελέσματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος νεότερος σε ηλικία οδηγός που κέρδισε Grand Prix (19 ετών και 202 ημερών), καθώς τα πρωτεία κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν, 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, όταν κέρδισε στη Βαρκελώνη το 2016 με Red Bull, σε ηλικία 18 ετών, 7 μηνών και 15 ημερών.

Ωστόσο, η νίκη του Αντονέλι δεν ήταν μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και εθνική, για την Ιταλία, καθώς έγινε ο πρώτος Ιταλός που κερδίσει Grand Prix από το 2006, όταν είχε ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του Grand Prix της Μαλαισίας, ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα με Renault (δεύτερος είχε τερματίσει ο Φερνάντο Αλόνσο με Renault και τρίτος ο Τζένσον Μπάτον με Honda).

«Είμαι άφωνος, κοντεύω να κλάψω. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου, γιατί με βοήθησαν να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Είπα χθες ότι θέλω πραγματικά να επαναφέρω την Ιταλία στην κορυφή και το κάναμε σήμερα», είπε ο Ιταλός, ο οποίος τελικά έκλαψε και φαντάζομαι όλη η Ιταλία, κι ας μην έτρεξε με τη Ferrari.