Formula 1: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από το Grand Prix της Κίνας

Στην Κίνα πολλοί περίμεναν ότι η πίστα θα έδινε τη δυνατότητα στους οδηγούς να αξιοποιήσουν περισσότερο την ενέργεια της μπαταρίας, όμως αυτό δε συνέβη αρκετά, με αποτέλεσμα ο δεύτερος αγώνας της χρονιάς στη Formula 1 να μην διαφοροποιήσει πολύ τις καταστάσεις.

Θέαμα υπήρξε για λίγο, με προσπεράσεις, είχαμε κίτρινες σημαίες, αυτοκίνητο ασφαλείας, εναλλαγές στις πρώτες θέσεις, μια εκκίνηση που συγκίνησε, έναν νικητή, τον Αντονέλι, που κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του, είχαμε 4 αυτοκίνητα να μην ξεκινούν τον αγώνα (ανάμεσά τους οι δύο McLaren), και 7 εγκαταλείψεις.

Ας δούμε ποιοι ήταν οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι του αγώνα

Κερδισμένοι

Κίμι Αντονέλι – Mercedes. Ο 19χρονος Ιταλός από πέρυσι στην πρώτη του χρονιά στη Formula 1, έδειξε αρετές. Φέτος, στα δύο πρώτα Grand Prix έχει μια δεύτερη θέση στην Αυστραλία και μια νίκη στην Κίνα. Έγινε ο νεότερος οδηγός που παίρνει pole position στην ιστορία της Formula 1 και ο δεύτερος νεότερος που κερδίζει αγώνα. Μεγάλη η συμβολή του πατέρα του Μάρκο στην εξέλιξή του.

Η δυνατή Mercedes, φέτος, μπορεί να του δώσει κι άλλες χαρές.

Όλιβερ Μπέρμαν – Haas. Αφού γλίτωσε στο ξεκίνημα του αγώνα, όταν ο Ιζάκ Χάτζαρ γλίστρησε με τη Red Bull-Ford μπροστά του, και απέφυγε τη σύγκρουση, ο Βρετανός οδηγός της Haas με μοτέρ Ferrari, διαχειρίστηκε πολύ καλά το αμερικανικό μονοθέσιο φτάνοντας στην 5η θέση, πίσω από δύο Mercedes και δύο Ferrari.

Με τους βαθμούς που πήρε, έφερε 4η την ομάδα του στους κατασκευαστές, έναν βαθμό πίσω από τη McLaren και πέντε βαθμούς μπροστά από τη Red Bull.

Λιούις Χάμιλτον – Ferrari. Μπορεί πέρυσι στην Κίνα να κέρδισε τον αγώνα Sprint, στην πρώτη του χρονιά με τη Ferrari, όμως φέτος λογίζεται ως πιο σημαντική η 3η θέση στο Grand Prix της Κίνας.

Στην Αυστραλία έμεινε για λίγο πίσω από τον ομόσταβλό του Σαρλ Λεκλέρ και δεν ανέβηκε στο βάθρο, όμως στην Κίνα τον άφησε πίσω και πήρε αυτός τη χαρά. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν ξέχασε να οδηγεί και με ένα δυνατό μονοθέσιο μπορεί να είναι και πάλι πρωταγωνιστής.

Η Alpine ανήκει στις κερδισμένες έχοντας και μοτέρ της Mercedes. Σε μια λιγότερο δύσκολη πίστα για τη διαχείριση ενέργειας, η γαλλική ομάδα με έδρα την Αγγλία, είχε δύο οδηγούς της στη βαθμολογούμενη δεκάδα, τον Πιέρ Γκασλί στην 6η θέση και τον Φράνκο Κολαπίντο στην 10η.

Κερδισμένη, εν μέρει, και η Williams, η οποία εκεί που είχε τη 12η και τη 15η θέση στην Αυστραλία, είδε τον Κάρλος Σάινθ να είναι 9ος στην Κίνα, αλλά δεν ξεκίνησε ο Αλεξάντερ Άλμπον από υδραυλικά προβλήματα.

Οι χαμένοι της Κίνας

Πρώτη και καλύτερη η McLaren, η οποία έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα, προκειμένου να υπερασπιστεί τους δύο συνεχόμενους τίτλους κατασκευαστών και τον περσινό τίτλο οδηγών με τον Λάντο Νόρις. Στην Αυστραλία ο Βρετανός τερμάτισε 5ος, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι καταστρέφοντας το μονοθέσιο στον γύρο εξόδου, πριν την εκκίνηση, δεν αγωνίστηκε.

Και στην Κίνα, η McLaren έπαθε πατατράκ, με τα δύο μονοθέσια να μένουν στο γκαράζ από διαφορετικά ηλεκτρικά προβλήματα, ενώ είχαν την 4η και 5η θέση στο γκριντ. Η μη συμμετοχή στον αγώνα αποτελεί μελανό σημείο. Φορά και αυτή μονάδα ισχύος της Mercedes, αλλά δεν παίρνει αποτελέσματα.

Η Red Bull-Ford δεν έκανε το ξεκίνημα που θα ήθελε. Στην Αυστραλία ο Μαξ Φερστάπεν ήταν 6ος και ο Ιζάκ Χάτζαρ εγκατέλειψε, ενώ στην Κίνα συνέβη το αντίστροφο, με τον Χάτζαρ 8ο και τον Φερστάπεν να εγκαταλείπει. Η Red Bull με τη Ford φέτος συνεργάτη στα μοτέρ, δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια και θα χρειαστεί δουλειά να επανακάμψει. Η ομάδα έχει εμπειρία, τίτλους, συνεργάτες και μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα που θέλει, αρκεί ο χρόνος να είναι σύμμαχος.

Η Aston Martin είναι χαμένη από πριν το πρωτάθλημα, από τις δοκιμές, με τις μπαταρίες να μην αντέχουν τους κραδασμούς του μοτέρ της Honda. Εχει επενδύσει πολλά χρήματα ο Λόρενς Στρολ, πήρε τον Άντριαν Νιούι από τη Red Bull να σχεδιάσει το μονοθέσιο που θα του φέρει τίτλο, προσεχώς, όμως τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Κίνα και οι δύο οδηγοί, Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ εγκατέλειψαν. Θέλουν πολλή δουλειά, κυρίως στο εργοστάσιο της Honda.