Formula 1: Συνεχίζει τις βολές ο Verstappen – «Σε όσους αρέσουν οι κανόνες του 2026 δεν καταλαβαίνουν τους αγώνες»

Υπάρχουν πολλές αλήθειες για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, με τους νέους κανονισμούς να έχουν αλλάξει άρδην τα δεδομένα και να προβληματίζουν περισσότερο αρνητικά παρά θετικά.

Ο Μαξ Φερστάπεν, έχει τη δική του αλήθεια -που πολλοί υποστηρίζουν- και έχει μιλήσει για μια «Formula 1 με στεροειδή» από νωρίς, πριν ξεκινήσουν οι δοκιμές.

Ισχυρίστηκε ότι οι κανόνες είναι «θεμελιωδώς ελαττωματικοί», επομένως είναι δύσκολο να βελτιωθούν, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα κάλεσε την F1 και το διοικητικό της όργανο, τη FIA, να κάνουν αλλαγές το συντομότερο δυνατό.

Μια άλλη αλήθεια είναι ότι το να βλέπεις 4 μονοθέσια να μην ξεκινούν τον αγώνα στην Κίνα, ανάμεσά τους και τα δύο της περσινή πρωταθλήτριας McLaren, αν μη τι άλλο πρέπει να συνυπολογιστεί.

Αλήθεια, είναι και το γεγονός ότι η Mercedes είναι η πιο καλοστημένη ομάδα πάνω στους κανονισμούς, και το δούλευε από πέρυσι πολύ.

Πάντως, αλήθεια είναι ότι με τούτα και με τα άλλα, είχαμε στην Αυστραλία, στον πρώτο αγώνα της χρονιάς, 75 παραπάνω προσπεράσεις από πέρυσι.

Όμως, ο Φερστάπεν, ο οποίος σήμερα εγκατέλειψε από τεχνικό πρόβλημα στη Red Bull-Ford, επιμένει ότι οι νέοι κανόνες έχουν δημιουργήσει «τεχνητούς αγώνες» με πολλά διαφορετικά βοηθήματα οδηγού, όπως το κουμπί προσπέρασης.

«Είναι απαίσιο, αν σε κάποιον αρέσει αυτό, τότε πραγματικά δεν ξέρει τι είναι οι αγώνες», είπε ο οδηγός της Red Bull-Ford. «Δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό. Είναι σαν να παίζεις Mario Kart. Αυτό δεν είναι αγώνες. Περνάς με boosting, μετά ξεμένεις από μπαταρία στην επόμενη ευθεία, και σε περνούν ξανά με boosting. Για μένα, είναι απλώς ένα αστείο».

Ο Φερστάπεν είπε επίσης ότι «Μόνο ο Κίμι (Αντονέλι) ή ο Τζορτζ (Ράσελ) κερδίζουν με τις Mercedes και είναι μίλια μπροστά από το πεδίο της μάχης. Απλώς η Ferrari μερικές φορές έχει καλές εκκινήσεις, πιέζει τον εαυτό της μπροστά και μετά χρειάζονται μερικοί γύροι για να τα τακτοποιήσει όλα. Όπως είπα, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους αγώνες. Θα έλεγα το ίδιο αν κέρδιζα αγώνες, επειδή με νοιάζει το αγωνιστικό προϊόν».

Με τον Ιζάκ Χάτζαρ με τη Red Bull-Ford να τερματίζει 8ος και τον Λίαμ Λόουσον με τη Racing Bulls-Ford στην 7η θέση, είναι επιβεβλημένο ότι η μητρική και η θυγατρική ομάδα χρειάζονται αναβαθμίσεις, αλλά πότε θα το κάνουν είναι το ερώτημα.

Σε δύο εβδομάδες έχουμε Grand Prix στην Ιαπωνία και μετά κενό καθώς ακυρώθηκαν τα Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία. Οπότε στις αρχές Μαΐου στο Μαϊάμι θα δούμε τι θα έχει κάνει, που κάτι θα έχει κάνει.