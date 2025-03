Η τεχνητή νοημοσύνη απέφερε χρυσά βραβεία σε Νέα και Κεντρική Οδό

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, προς όφελος των πολιτών, είναι ένα από τα ζητούμενα της εποχής μας, και προς αυτή τη κατεύθυνση κινούνται τόσο η Νέα Οδός όσο και η Κεντρική Οδός, οι οποίες διαθέτουν στους κόμβους των αυτοκινητοδρόμων τους έξυπνες κάμερες με τεχνολογία ΑΙ.

Για τη χρήση αυτών των καμερών, οι δύο εταιρείες των αυτοκινητοδρόμων απέσπασαν τη χρυσή διάκριση στην κατηγορία Best in Transportation, κατά την τελετή απονομής των AI & Data Awards, που διοργανώθηκαν για 1η χρονιά στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και powered by UBITECH.

Ο θεσμός συγκέντρωσε ηγέτες και ηγέτιδες του κλάδου, καινοτόμους επαγγελματίες και πρωτοπόρους της επιστήμης της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Δεδομένων και αποτέλεσε το έναυσμα για την ενθάρρυνση εταιρειών και επαγγελματιών της ελληνικής αγοράς στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποίησης δεδομένων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν συνεχώς σε όλους τους κλάδους.

Οι έξυπνες κάμερες με τεχνολογία ΑΙ δίνουν τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης, έτσι ώστε να μπορούν στα κέντρα ελέγχου να αναγνωρίζουν άμεσα συμβάντα, όπως πεζούς ή ζώα που διασχίζουν τη ράμπα και οχήματα που έχουν σταματήσει ή κινούνται ανάποδα, με σκοπό να ενημερώνονται οι οδηγοί σε πραγματικό χρόνο και να αποφεύγονται τυχόν ατυχήματα.

Το έργο αυτό έχει λάβει χρυσή διάκριση και από τη Διεθνή Oδική Ομοσπονδία (IRF).

Και αυτό το βραβείο έρχεται να προστεθεί σε όλες τις διακρίσεις που αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειας των δύο εταιρειών και των ανθρώπων τους, προκειμένου να αποτελούν τους πρωτοπόρους του κλάδου τους, μέσω καινοτόμων πρωτοβουλιών.