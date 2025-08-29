Ισχυρό μπρα-ντε-φερ Tesla – BYD με τους Κινέζους να κερδίζουν ήδη από τον Απρίλιο 2025

Αμερικανοί εναντίων Κινέζων ή αν προτιμάτε καλύτερα, Tesla απέναντι σε BYD, και το αντίστροφο, στη μάχη των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το 2024, με την Tesla να έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη και την BYD να έχει κάνει δειλά δειλά την εμφάνισή της σε αρκετές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η Tesla κρατούσε τα σκήπτρα των πωλήσεων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Επισημαίνω ότι στην Ελλάδα, το 2024 η Tesla με 1.987 μονάδες ήταν πρώτη στα ηλεκτρικά και η BYD που εμφανίστηκε τον Φεβρουάριο, με συνεχή άνοδο έκλεισε τη χρονιά με 1.578 μονάδες, στη δεύτερη θέση, ανάμεσα στις μάρκες ηλεκτρικών.

Το 2024, με 1.993.102 πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης (ΕΕ, Συνδεδεμένες χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο), και 15,4% μερίδιο αγοράς (μειωμένο κατά 1,3% σε σχέση με το 2023), το Tesla Model Y ήταν μάλιστα το πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ευρώπης, και το Tesla Model 3 δεύτερο, με κανένα BYD να μη βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα των πωλήσεων. Και ήταν λογικό.

Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη της BYD στην Ευρώπη, η πληθώρα των ηλεκτρικών μοντέλων (Atto2, Atto3, Dolphin, Dolphin Surf, Seal και Sealion 7), απέναντι ουσιαστικά σε δύο μοντέλα της Tesla (Model 3, Model Y) και, κυρίως, οι ελκυστικές τιμές, φαίνεται ότι στο μπρα-ντε-φερ των δύο εταιρειών, οι Κινέζοι ρίχνουν το χέρι των Αμερικανών, από τον Απρίλιο του 2025.

Κι επειδή ανέφερα τις τιμές, θα δώσω ένα παράδειγμα για την Ελλάδα, συγκεκριμένα: το φθηνότερο BYD, το Dolphin Surf, κοστίζει από 20.790 ευρώ, που με την κρατική επιδότηση (3.000 ευρώ) και την προσφορά της εισαγωγικής εταιρείας (500 ευρώ), μειώνεται στα 17.290 ευρώ! Την ίδια στιγμή, το φθηνότερο Tesla, το Model 3, ξεκινά με τιμές από 39.990 ευρώ, ενώ με την κρατική επιδότηση και το bonus 2.500 ευρώ της εταιρείας, μειώνεται σε 34.490 ευρώ.

Το 2025, λοιπόν, με τις πωλήσεις ηλεκτρικών να κατέχουν το 17,5% της ευρωπαϊκής αγοράς στο πρώτο εξάμηνο, την Tesla να έχει μειωμένες τιμές ήδη από το 2024 και τη BYD να καθιερώνεται σιγά σιγά ως μεγάλος παίκτης, η κατάσταση άλλαξε άρδην από τον Απρίλιο, με την κινεζική εταιρεία και το εντυπωσιακό +169% (7.231 μονάδες) να ξεπερνά για πρώτη φορά, στις πωλήσεις του μήνα, την αμερικανική μάρκα, που εμφάνισε μείωση -49% (7.165 μονάδες)!

Πάντως, στο εξάμηνο του 2025, Ιανουάριος – Ιούνιος, η Tesla με -33% στις πωλήσεις της (109.262 μονάδες), ήταν δεύτερη μετά τη VW, στις πωλήσεις ηλεκτρικών (πρώτο και τρίτο τα Model Y και Model 3 αλλά με -33%), με τη BYD να βρίσκεται στη 12η θέση (41.270 μονάδες) με +143% στις πωλήσεις.

Κι έρχεται ο Ιούλιος να βρει την Tesla σε κάθετη πτώση με -40% σε ετήσια βάση και 8.837 μονάδες, όταν η BYD με 13.503 νέες ταξινομήσεις, σημείωσε αύξηση +225%!

Η εταιρεία του Ελον Μασκ που πήρε το όνομά της από τον διάσημο Νίκολα Τέσλα, Σερβο-Αμερικανό εφευρέτη του εναλλασσόμενου ρεύματος, βρίσκεται, πλέον, αντιμέτωπη με σκληρό ανταγωνισμό εξ Ανατολάς, ενώ και η φήμη της εταιρείας έχει πληγεί με όσα συνέβησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Βλέποντας συνεχώς να μειώνονται οι πωλήσεις της, με μειωμένα έσοδα και χωρίς νέα μοντέλα στη φαρέτρα της, η Tesla εργάζεται εντατικά ώστε να παρουσιάσει προς το φθινόπωρο ένα πιο προσιτό οικονομικά, ηλεκτρικό αυτοκίνητο ευρείας παραγωγής, που θα της αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και τον όγκο πωλήσεων.

Από την άλλη, η BYD δείχνει ότι θα συνεχίσει με εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και ίσως στο τέλος της χρονιάς να βρεθεί στις κορυφαίες θέσεις πωλήσεων ηλεκτρικών στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, το 7μηνο του 2025, η BYD ήδη είναι πρώτη με 1.227 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 1,3%, όταν η Tesla είναι στο 0,7% με 664 μονάδες.