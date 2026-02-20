Jeep Avenger Hybrid 4xe «The North Face Edition» – Δοκιμή: Συλλεκτικό και περιπετειώδες!

Το νέο Jeep Avenger 4xe North Face Edition χρησιμοποιεί την ολοκαίνουρια έκδοση του συστήματος τετρακίνησης 4xe της Jeep, διαθέτει off-road χαρακτηριστικά, είναι υβριδικό και αποδοτικό και με έξτρα δόση στιλ, αφού σχεδιαστές… δύο κόσμων ένωσαν τη δημιουργικότητά τους και τη φαντασία τους για να βγει στην παραγωγή. Ο συλλεκτικός του χαρακτήρας, μάλιστα, είναι αυτό που το κάνει μοναδικό, καθώς θα παραχθεί σε μόλις 4.806 μονάδες, όσο δηλαδή και το υψόμετρο του όρους των Δυτικών Άλπεων, Mont Blanc.



Με την υπογραφή της The North Face

Έπειτα από δύο χρόνια συνεργασίας, η Jeep και η The North Face έδωσαν σάρκα και οστά σε ένα από τα πιο ξεχωριστά, στιλάτα και ταυτόχρονα ικανά B-SUV.

Η εξωτερική σχεδίαση του Jeep Avenger 4xe δε διαφέρει κατά βάση από τα… mainstream αδέρφια του, αλλά οι πινελιές διαφορετικότητας, οι στιλιστικές και ταυτόχρονα λειτουργικές λεπτομέρειες, καθώς και ο περιπετειώδης χαρακτήρας του είναι αυτά που το κάνουν να ξεχωρίζει από ό,τι άλλο κυκλοφορεί.

Για παράδειγμα, στο καπό του Storm Gray χρώματος Avenger της δοκιμής μας συναντάμε ένα μαύρο-κίτρινο αυτοκόλλητο, το οποίο αναγράφει The North Face και ταυτόχρονα έχει πρακτικό χαρακτήρα, αφού εμποδίζει την αντανάκλαση από τον ήλιο.

Επίσης, η διάθεση του Jeep Avenger 4xe για εκδρομές και εξορμήσεις φαίνεται συνολικά, αλλά και επιμέρους. Οι προστατευτικές ποδιές, τα πλαστικά και οι κοντοί πρόβολοι επιβεβαιώνουν ότι το τετρακίνητο Avenger είναι έτοιμο για τις εκτός δρόμου διαδρομές, όπως δηλώνουν και τα off-road χαρακτηριστικά του. Με 21 εκ. απόστασης από το έδαφος και γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής 22, 21 και 35 μοίρες αντίστοιχα δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε μικρές και μεγάλες προκλήσεις, ενώ είναι ικανό να περάσει από νερά βάθους 40 εκ.

Κατά τ’ άλλα, οι Summit Gold λεπτομέρειες σε όλο το αμάξωμα και στους 17άρηδες τροχούς με τις μαύρες ζάντες, η μάσκα των 7 δακτυλίων και τα γραφικά με τις ισοϋψείς γραμμές του βουνού Mont Blanc τραβούν την προσοχή και το ενδιαφέρον.

Εσωτερικό με έμπνευση!

Αντίστοιχη εικόνα συναντάμε και στην καμπίνα του νέου Jeep Avenger 4xe «The North Face Edition». Γνώριμη κατά βάση, αλλά με τις απαραίτητες πινελιές που μαρτυρούν ότι πρόκειται για ειδική έκδοση. Πρώτα απ’ όλα η αναγραφή «Avenger: one of 4.806», στη δεξιά άκρη του ταμπλό, που επισφραγίζει τη συλλεκτική του αξία, καθώς και τα σχέδια που παραπέμπουν στις γραμμές του βουνού Mont Blanc.

Τα καθίσματα του Avenger 4xe «The North Face Edition» για οδηγό, συνοδηγό και τους πίσω επιβάτες ίσως είναι και το πρώτο που θα παρατηρήσει κανείς, κοιτώντας το εσωτερικό του. Οι επενδύσεις των καθισμάτων της πρωτοπόρου των outdoor δραστηριοτήτων αμερικανικής εταιρείας ένδυσης εκτός από εξαιρετικής σχεδίασης που τονίζουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του αυτοκινήτου και θυμίζουν τα φουσκωτά μπουφάν, είναι και πλενόμενες, δείχνοντας και πάλι ότι η πρακτικότητα είναι βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του σπέσιαλ αυτού Avenger. Σημειώστε ότι στις πλάτες των καθισμάτων υπάρχουν λάστιχα όμοια με των εκδρομικών backpack για την τοποθέτηση διάφορων μικροαντικειμένων, περιοδικών, βιβλίων, κ.ά.

Μία ακόμη όμορφη στιλιστικά και ταυτόχρονα λειτουργική λεπτομέρεια είναι τα λαστιχένια πατάκια, τα οποία είναι αδιάβροχα και ανθεκτικά για να αντέχουν σε λάσπες, νερά, χιόνια, κ.λπ.

Κατά τ’ άλλα, όπως αναφέραμε, ο διάκοσμος είναι όμοιος με τις υπόλοιπες εκδόσεις. Μοντέρνα σχεδίαση με γνώμονα το «design to function», ώστε η λειτουργικότητα να έχει τον πρώτο λόγο. Τα πλαστικά είναι σκληρά σε κάποια σημεία, χωρίς να επηρεάζουν τη συνολικά καλή εικόνα, η συναρμογή πολύ καλή και το φινίρισμα προσεγμένο.

Όπως στο ηλεκτρικό και το υβριδικό Avenger, έτσι και στην «The North Face» έκδοση συναντάμε το μεγάλο αποθηκευτικό χώρο ανάμεσα από τα εμπρός καθίσματα με το χαρακτηριστικό αναδιπλούμενο κάλυμμα.

Το digital στοιχείο δε λείπει και η τεχνολογία καλύπτει κάθε απαίτηση. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 10,25 ιντσών παρέχει ποιοτικά κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον οδηγό, καθώς και στοιχεία για την τετρακίνηση και τη λειτουργία του πίσω ηλεκτροκινητήρα, ενώ στην κεντρική κονσόλα συναντάμε την οθόνη αφής των, επίσης, 10,25 ιντσών του συστήματος infotainment UConnect, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και απεικόνισης ενός smartphone με τη χρήση των εφαρμογών Android Auto και Apple Car play. Το Avenger διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήματα δικτύωσης και δυνατότητα αναβάθμισης «over the air» για το λογισμικό του.

Και στην σπέσιαλ αυτή έκδοση συναντάμε φυσικούς διακόπτες για τη ρύθμιση του κλιματισμού και άλλων βασικών λειτουργιών, κάτι που φυσικά χαρίζει ακόμα ένα συν στην εργονομία.

Χωροταξικά, η καμπίνα είναι άνετη τόσο για τον οδηγό και το συνοδηγό όσο και για τους πίσω δύο επιβάτες, εκτός εάν πρόκειται για δυάρια και… πάνω σε ομάδα μπάσκετ. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 325 λίτρα, τα οποία είναι μια χαρά εκτός εάν ταξιδέψουν μαζί σας και οι τσιρλίντερς της ομάδας με όλα τους τα υπάρχοντα. Βέβαια, το τετραγωνισμένο σχήμα του και το διπλό πάτωμα ευνοούν τη μέγιστη αξιοποίηση του χώρου.

Κάτω από το… «The North Face» καπό

Το Jeep Avenger 4xe εφοδιάζεται με το 1.200άρη turbo βενζινοκινητήρα απόδοσης 136 ίππων, ο οποίος είναι εξελιγμένος για εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης και λειτουργεί στον κύκλο Miller, με μία μικρή μπαταρία ιόντων λιθίου 48V, ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων DCT-6 και έναν ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων ενσωματωμένο στο κιβώτιο, ο οποίος λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας και μπορεί να κινήσει αμιγώς ηλεκτρικά το Avenger 4xe σε συνθήκες χαμηλού φορτίου για απόσταση μέχρι ενός χιλιομέτρου και ταχύτητα έως 30 χλμ./ώρα. Σημειώστε ότι η συνδυαστική ισχύς είναι 145 ίπποι και 230 Nm ροπής, ενώ της προσθιοκίνητης έκδοσης e-hybrid η συνολική ισχύς είναι 110 ίπποι και 205 Nm ροπής.

Η έκπληξη βρίσκεται στην προσθήκη ενός δεύτερου ηλεκτροκινητήρα, τοποθετημένου στον πίσω άξονα ανάμεσα στους τροχούς, ο οποίος αποδίδει 29 ίππους (21 kW) και 88 Nm ροπής, ενώ κινεί τους τροχούς μέσω μειωτήρα με λόγο μετάδοσης 22,7:1. Αυτό σημαίνει ότι η ροπή φτάνει πολλαπλασιασμένη στους τροχούς, γεγονός που εξασφαλίζει το 20% της συνολικής πρόωσης στο Avenger 4xe, ακόμα κι εάν δεν υπάρχει πρόσφυση στους εμπρός τροχούς. Επιπλέον, το τετρακίνητο Avenger με τη βοήθεια των δύο ηλεκτροκινητήρων δύναται να κινείται σε κλίση έως και 40% ακόμα και σε απαιτητικές επιφάνειες με μειωμένη πρόσφυση, ενώ ο πίσω ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται συνεχώς με ηλεκτρική ενέργεια, ώστε η τετρακίνηση να λειτουργεί ανά πάσα στιγμή χρειάζεται.

Στο Jeep Avenger 4xe συναντάμε το σύστημα Selec-Terrain μέσω του οποίου μπορούμε να επιλέξουμε το κατάλληλο οδηγικό προφίλ, αναλόγως τις συνθήκες που κινούμαστε. Το Auto είναι το βασικό προφίλ, το οποίο ενεργοποιεί την τετρακίνηση όταν απαιτείται, ενώ ισορροπεί μεταξύ υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Το πρόγραμμα Snow θέτει σε προτεραιότητα τη μέγιστη πρόσφυση και ευστάθεια, ενώ η επιλογή Sand & Mud ενδείκνυται για κακοτράχαλα εδάφη, αλλάζοντας τη λειτουργία του κιβωτίου και του ελέγχου της ευστάθειας. Τέλος, το οδηγικό προφίλ Sport απελευθερώνει την πλήρη δυναμική του συστήματος 4xe, ενώ σε αυτό βοηθάει και η λειτουργία e-Boost που ενεργοποιεί τη συνεχή συνδρομή του πίσω ηλεκτροκινητήρα στις επιταχύνσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναλόγως την επιλογή του οδηγικού προγράμματος, η εμπλοκή της τετρακίνησης μπορεί να είναι μόνιμη έως 30 χλμ./ώρα και από τα 30 έως τα 90 χλμ./ώρα λειτουργεί όταν απαιτείται για τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση. Εάν ξεπεράσουμε τα 90 χλμ./ώρα απεμπλέκεται για μείωση της κατανάλωσης.

Στο δρόμο…

Το Jeep Avenger το έχουμε γνωρίσει στις προσθιοκίνητες εκδοχές και η συμπεριφορά του είναι εξαιρετική σε πόλη και ταξίδι, ενώ ακόμα και σε επαρχιακό δρόμο με σβέλτο ρυθμό ανταποκρίνεται πολύ καλά.

Αντίστοιχα και το Avenger 4xe παρά το γεγονός ότι ο προσανατολισμός του είναι πιο εκδρομικός και ο χαρακτήρας του πιο… χωμάτινος διατηρεί όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το κάνουν ευκολοδήγητο και σε αστικό περιβάλλον. Κάτι που έχει λογική, εφόσον η πλειονότητα των υποψήφιων κατόχων του θα το χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό και σε πόλεις. Μάλιστα, η μέση κατανάλωση στην πόλη δεν ξεπέρασε τα 5,5 λτ./100 χλμ. με νορμάλ οδήγηση, χάρη στο αποδοτικό υβριδικό σύστημα του Avenger.

Οι compact διαστάσεις του εξασφαλίζουν ευελιξία και ευκολία όταν κινούμαστε σε στενά και πηγμένους δρόμους. Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη συνεργάζεται άψογα με τον τρικύλινδρο 1.200άρη Puretech κινητήρα για να μας χαρίζουν πιο ξεκούραστες διαδρομές. Η πίσω ανάρτηση των πολλαπλών συνδέσμων προσφέρει την άνεση που χρειαζόμαστε σε πόλη και ταξίδια, αλλά είναι αποδοτική και στις off-road διαδρομές.

Το Jeep Avenger 4xe, με βάρος 1.475 κιλών λόγω του υβριδικού συστήματος, έχει σταθερό πάτημα και σε συνδυασμό με το πολύ καλό επίπεδο της ποιότητας κύλισης, χωρίς τα M+S ελαστικά που φοράει αυτή η έκδοση να την επηρεάζουν, κάνει τις διαδρομές στον αυτοκινητόδρομο ευχάριστες. Σε επαρχιακό δρόμο με στροφές σε σχετικά σβέλτο ρυθμό, η συμπεριφορά του είναι πολύ καλή, προβλέψιμη και ασφαλής χάρη στο στιβαρό πλαίσιο, την ανάρτηση και την τετρακίνηση. Βέβαια, επειδή δεν είναι προσανατολισμένο στη σπορ οδήγηση, αλλά σε αυτή στο χώμα, το set up της ανάρτησης έχει μεγαλύτερη διαδρομή και αυτό φαίνεται όταν υπερβάλλουμε. Επιπλέον, όταν ανέβει ο ρυθμός, το κιβώτιο δεν πραγματοποιεί τόσο γρήγορες αλλαγές, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που στην πράξη απασχολεί τους κατόχους των Avenger 4xe.

Σημειώστε πως σε πιεσμένο ρυθμό, η κατανάλωση φτάνει διψήφιο νούμερο, ενώ η μέση κατανάλωση κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας που συμπεριλαμβάνει κάθε περιβάλλον και ρυθμό κυμάνθηκε από 7,3 έως 7,5 λτ./100 χλμ.

Πίσω, λοιπόν, από το τιμόνι του Avenger 4xe «The North Face», κάθε διαδρομή έχει το ενδιαφέρον της μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό που του ταιριάζει περισσότερο απ’ όλους, δηλαδή σε χωμάτινες περιπέτειες!

…και εκτός δρόμου

Όπως υποδηλώνουν και τα off-road χαρακτηριστικά που προαναφέραμε, το Jeep Avenger 4xe έχει πολύ καλές εκτός δρόμου δυνατότητες, είναι παιχνιδιάρικο και του αρέσουν τα δύσκολα, γνωρίζοντας ότι το DNA της Jeep υπάρχει στα κύτταρα του.

Η ανάρτηση, καθώς και τα M+S ελαστικά βοηθούν στο να περνάει από δύσκολα και απαιτητικά κομμάτια, χωρίς να εισχωρούν κραδασμοί και τραντάγματα στην καμπίνα. Πέτρες, κροκάλες, νεροφαγώματα δεν αποτελούν εμπόδια για το τετρακίνητο Avenger, ενώ σε πιο χαλαρό χώμα το ελαφρύ με γρήγορη επαναφορά τιμόνι βοηθάει στους χειρισμούς σε αυτή την επιφάνεια. Επιπλέον, η ηλεκτρική υποβοήθηση στην εκκίνηση βοηθάει στις ανηφόρες κάθε είδους.

Και Jeep και «The North Face»

Αναμφισβήτητα, το Jeep Avenger Hybrid 4xe «The North Face Edition» είναι ένα B-SUV που ξεχωρίζει στο δρόμο και εκτός αυτού! Compact SUV για πρώτη φορά με τετρακίνηση, έξτρα «ντιζαϊνάτο» λόγω της The North Face, αποδοτικό και τεχνολογικά προηγμένο, το τετρακίνητο Avenger δε διστάζει στα πιο δύσκολα εμπόδια και αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή ενός Jeep, ικανότατου για off-road εξορμήσεις. Μπορεί στο Mont Blanc να μη φτάσαμε, αλλά τη γεύση από τα δικά μας βουνά την πήραμε. Είτε στην «The North Face Edition» είτε στην απλή 4xe, η προσθήκη αυτή στην γκάμα του βενιαμίν της Jeep, είναι σημαντική.

Η τιμή του Jeep Avenger 4xe The North Face Edition ξεκινά από 37.990 ευρώ, κοστίζει, δηλαδή, επιπλέον 5.300 ευρώ από τη μεσαία έκδοση Overland, της οποίας η τιμή ξεκινάει από 32.690 και επιπλέον 8.000 ευρώ από τη βασική έκδοση Upland, η οποία ξεκινάει από 29.990.

Εάν κάποιος αγαπά το στιλ, το design και του αρέσει να ξεχωρίζει μέσω αυτού, αλλά ταυτόχρονα θέλει και τις έξτρα πρακτικές λεπτομέρειες, εφόσον έχει την άνεση να δώσει τη διαφορά αυτή, αξίζει.

Το Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, όπως και όλα τα Jeep Avenger, συνοδεύεται από 4 χρόνια εγγύησης για τα μηχανικά μέρη και με 4 χρόνια οδική βοήθεια.