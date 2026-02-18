Kumho: Νέα ελαστικά και ηλεκτρικά και υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητα

Πολύ σημαντικά νέα από την Kumho Tire, η οποία εστιάζει πολύ στην Ευρώπη, αφενός με το λανσάρισμα νέων ελαστικών, και, αφετέρου, με το πρώτο της εργοστάσιο.

Συγκεκριμένα, η Kumho Tire επεκτείνει τη γκάμα ελαστικών ειδικά σχεδιασμένων για ηλεκτρικά οχήματα, με το μοντέλο Crugen HP71 EV, με έμφαση στη μειωμένη αντίσταση κύλισης, τον χαμηλό θόρυβο και τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Επίσης, η εταιρεία αποκαλύπτει και το ελαστικό Kumho Ecsta Sport PS72, τη νέα «ναυαρχίδα» performance ελαστικών για την ελληνική αγορά. Το PS72 έχει σχεδιαστεί με τεχνολογίες νέας γενιάς, αξιοποιώντας προηγμένο μίγμα γόμας και εξελιγμένο σχεδιασμό πέλματος, προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση, ακριβή χειρισμό και υψηλή σταθερότητα τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.Το νέο ελαστικό διατίθεται σε ευρεία γκάμα διαστάσεων, καλύπτοντας ζάντες από 17 έως 21 ίντσες.

Εξάλλου, η Kumho Tire δημιουργεί την πρώτη της παραγωγική μονάδα στην Ευρώπη, στην περιοχή Opole της Πολωνίας, με αρχική δυναμικότητα 6 εκατ. ελαστικών ετησίως και επένδυση περίπου 587 εκατ. δολαρίων. Το εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει λειτουργία το 2028, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική της ικανότητα και την εφοδιαστική υποδομή στην ευρωπαϊκή αγορά.

Καταλήγοντας, στον τομέα της βιωσιμότητας, η Kumho Tire έχει λάβει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διάκριση EcoVadis Gold, κατατάσσοντάς την στο 5% των εταιρειών παγκοσμίως στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες πρώτης τοποθέτησης (Original Equipment) με διεθνείς κατασκευαστές αυτοκινήτων, σε επιλεγμένα μοντέλα και αγορές, τόσο σε συμβατικά όσο και σε ηλεκτρικά οχήματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ελαστικά Kumho έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργοστασιακή επιλογή σε μοντέλα αυτοκινητοβιομηχανιών όπως Hyundai, Kia, Volkswagen Group και άλλων κατασκευαστών.