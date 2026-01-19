Με 144.200 νέα αυτοκίνητα έκλεισε το 2025 και +5,2%

Θετικά έκλεισε το 2025 για τον κλάδο της αυτοκίνησης, καθώς πουλήθηκαν 144.200 νέα μοντέλα, ήτοι +5,2% παραπάνω από το 2024.

Μάλιστα, από αυτά, τα 8.894 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά (+2,1%), καθώς αποδίδει το συνεχιζόμενο κρατικό επιδοτούμενο πρόγραμμα. Επίσης, πουλήθηκαν και 11.657 plug-in hybrid μοντέλα, γνωρίζοντας τεράστια αύξηση με +41,1%.

Με 55,7% (56% το 2024), η κατηγορία των supermini αυτοκινήτων (Β) παρέμεινε πρώτη εμπορικά, με πάνω από τις μισές πωλήσεις. Η κατηγορία των μικρομεσαίων (C) ήταν δεύτερη σε εμπορικότητα με 26% (24,5%), ενώ τα μικρά αυτοκίνητα πόλης (A) είχαν μερίδιο 8,4% (10,4%).

Τα μεσαίου μεγέθους (D) μοντέλα, είχαν το 7,6% (7%), ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Τώρα, τα SUV σε όλες τις κατηγορίες, συνεχίζουν να είναι πρώτα στην προτίμηση των αγοραστών με το εντυπωσιακό 65,4% (60%), εμφανίζοντας συνεχόμενη αυξητική τάση που δεν ξέρουμε που θα καταλήξει.

Ως προς τα κινητήρια συστήματα, τα υβριδικά κατέχουν το 50,7% (42,3%) των πωλήσεων, τα αμιγώς βενζινοκίνητα έχουν συνεχή πτωτική τάση με 28,3% (35,7%), τα plug-in hybrid είναι στο 8,1% (6%), τα αμιγώς ηλεκτρικά στο 6,2% (6,4%), τα πετρελαιοκίνητα εξαφανίζονται με 3,4% (7,2%), ενώ τα διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου είναι στο 3,3% (2,5%), ανεβαίνοντας συνεχώς.

Εξάλλου, αυξημένες κατά 9,3% και 11.747 μονάδες, ήταν οι πωλήσεις των ελαφρών και βαρέων φορτηγών, ενώ με 983 μονάδες και +12,5% έκλεισαν οι πωλήσεις των καινούργιων λεωφορείων.

Οι τάσεις αυτές στην αγορά αυτοκινήτου αναμένεται να διατηρηθούν και το 2026.