Με +2,25% έκλεισε η αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη

Ανοδικά κινήθηκε η αγορά αυτοκινήτου σε όλη την Ευρώπη και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μολονότι στην Ε.Ε. οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +1,8% το 2025, μαζί με τις συνδεδεμένες χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο η αύξηση είναι μεγαλύτερη, στο +2,25%, με 13.273.804 νέα ΙΧ.

Στην Ε.Ε. τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα είχαν μερίδιο 17,4%, τα plug-in hybrid 9,4%, τα υβριδικά 34,5%, τα αμιγώς βενζινοκίνητα 26,6%, τα πετρελαιοκίνητα 8,9% και τα λοιπών καυσίμων 3,3%.

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, είχαμε περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά με 19,5% (15,4% το 2024), plug-in hybrid 9,6% (7,4%), υβριδικά 34,4% (31,4%), αμιγώς βενζινοκίνητα 26,1% (33%), πετρελαιοκίνητα 7,7% (10,4%) και τα λοιπών καυσίμων 2,7% (2,5%).

Παρατηρούμε, δηλαδή, μια μεγάλη αύξηση στα ηλεκτροκίνητα, αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid, μια μεγάλη μείωση στα αμιγώς βενζινοκίνητα και στα πετρελαιοκίνητα, με σημαντική αύξηση στα υβριδικά.

Στα ηλεκτρικά, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Γερμανία με (+43,2%), και ακολούθησαν η Ολλανδία (+18,1%), το Βέλγιο (+12,6%) και η Γαλλία (+12,5%). Στην Ελλάδα είχαμε ελαφρά αύξηση με +2,1%.

Στα plug-in hybrid η Ισπανία γνώρισε τεράστια αύξηση με +111,7%, ακολούθησαν η Ιταλία (+86,6%) και η Γερμανία (+62,3%), ενώ η Ελλάδα είχε +41,1%.

Στα υβριδικά, αύξηση είχε η Ισπανία (+23,1%), η Γαλλία (+21,6%), η Γερμανία (+8%) και η Ιταλία (+7,9%), όπως και η Ελλάδα (+36,3%).