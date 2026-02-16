Με ελαφρά πτώση έκλεισε η αγορά αυτοκίνητου τον Ιανουάριο

Με -5,3% και 10.089 νέα ΙΧ έκλεισε ο πρώτος μήνας του 2026, με την αγορά αυτοκινήτου -αν δεν υπάρξουν αστάθμητοι παράγοντες- να αναμένεται ελαφρώς καλύτερη από πέρυσι, που έφτασε τις 144.199 μονάδες με +5,2% έναντι του 2024.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι τον Ιανουάριο του 2026 πουλήθηκαν 633 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (+20,1% έναντι του Ιανουαρίου 2025), καθώς συνεχίζεται η επιδοτούμενη κρατική πολιτική, ενώ ήρθαν κι άλλες κινεζικές μάρκες με ηλεκτρικά το 2025. Επίσης, πουλήθηκαν 694 plug-in hybrid (-7,8%), μια κατηγορία που γνώρισε τεράστια αύξηση πωλήσεων (+41,1%) το 2025.

Τώρα, ως προς τα αμαξώματα, τα SUV όλων των κατηγοριών έφτασαν το 69,3% (64% τον περσινό Ιανουάριο και 65,4% όλο το 2025), κάτι απίστευτο, σχεδόν παραλογικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, με τα 7 στα 10 νέα αυτοκίνητα να είναι υπερ-υψωμένα SUV!

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, τα Β, τα supermini αυτοκίνητα κατέχουν το 58,6% που κι αυτό το νούμερο είναι εντυπωσιακό, με τα μικρομεσαία C να έχουν το 29,3% και τα μεσαία D μοντέλα το 7%. Σχεδόν εξαφανίζονται τα μικρά αυτοκίνητα πόλης με 3,3%, που κάποτε είχαν διψήφιο ποσοστό, κι αυτό επειδή υπάρχουν λίγα θερμικά, περισσότερα ηλεκτρικά και το κοινό επιλέγει λίγο μεγαλύτερα αυτοκίνητα σε χώρους.

Ως προς το καύσιμο, το 63,4% είναι υβριδικά (κινητήρας βενζίνης και ηλεκτρικά μοτεράκια – αυτοφορτιζόμενα), το 19,2% αμιγώς βενζινοκίνητα (μειώνεται συνεχώς το ποσοστό), το 6,9% plug-in hybrid (φορτιζόμενα και από εξωτερική πηγή), το 6,3% αμιγώς ηλεκτρικά (αυξάνονται), το 2,2% πετρελαιοκίνητα (μειώθηκαν στο μισό) και το 2,1% διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου (σχεδόν διπλασιάστηκε το ποσοστό).