Μείωση πωλήσεων σε βαν και φορτηγά στην Ευρώπη

Το πρώτο εξάμηνο στις πωλήσεις νέων βαν και φορτηγών στην Ευρώπη (χώρες ΕΕ, συνδεδεμένες και Ηνωμένο Βασίλειο) ήταν μειωμένο, ενώ τα λεωφορεία παρουσίασαν ελαφρά άνοδο.

Κι όλα αυτά στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Συνολικά πουλήθηκαν 912.596 βαν, ήτοι 13,2% λιγότερα από πέρυσι. Η Γερμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση (-14,7%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (-12%) και την Ιταλία (-11,7%). Αντίθετα, η Ισπανία σημείωσε αύξηση στις ταξινομήσεις, κατά 11,2%.

Επίσης, πουλήθηκαν 183.930 νέα φορτηγά, δηλαδή 15% λιγότερα από το περσινό εξάμηνο. Όλες οι μεγάλες αγορές κατέγραψαν μειώσεις, με τη Γερμανία (-27,5%), τη Γαλλία (-18,8%), την Ισπανία (-13,6%) και την Ιταλία (-13,3%) να σημειώνουν διψήφιες μειώσεις.

Στα λεωφορεία είχαμε 24.695 πωλήσεις, μόλις 4% παραπάνω από πέρυσι. Η Ιταλία κατέγραψε απότομη πτώση (-24,5%), ακολουθούμενη από την Ισπανία (-10,7%), τη Γαλλία (-8%) και τη Γερμανία (-3,2%). Από την άλλη πλευρά, αγορές όπως η Σουηδία (+222,4%) και το Βέλγιο (+76,7%) είχαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη.

Όσον αφορά τις προτιμήσεις σε καύσιμο, το ντίζελ παραμένει η προτιμώμενη επιλογή για τους νέους αγοραστές βαν στην Ευρώπη, με το μερίδιο αγοράς να φτάσει το 81,8%. Τα βενζινοκίνητα μοντέλα μειώθηκαν πολύ, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο 4,5%. Τα ηλεκτρικά βαν καταλαμβάνουν πλέον μερίδιο αγοράς 10,2%, γνωρίζοντας διπλάσια αύξηση από πέρυσι, ενώ τα υβριδικά βαν αντιπροσωπεύουν μερίδιο αγοράς μόνο 2,6%.

Στα φορτηγά, κι εδώ τα ντίζελ κυριαρχούν με 93,1%, με τα ηλεκτρικά φορτηγά να κατέχουν το 4,0%, σχεδόν διπλάσιο από πέρυσι. Η Ολλανδία ηγήθηκε αυτής της αύξηση με +187,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα πέμπτο των ταξινομήσεων ηλεκτρικών φορτηγών στην ΕΕ.

Στα δε λεωφορεία, το μερίδιο των ταξινομήσεων των ηλεκτρικών αυξήθηκε κατά πολύ, φτάνοντας το 23,9%. Η Γερμανία, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση με +105,2%, ενώ το Βέλγιο κατέγραψε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό ταξινομήσεων, 523 ηλεκτρικά λεωφορεία σε σύγκριση με 110 το 2024. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών λεωφορείων αντιπροσωπεύουν το 5,2% της αγοράς. Οι ταξινομήσεις ντίζελ λεωφορείων μειώθηκαν αρκετά, κατέχοντας πλέον μερίδιο αγοράς 66,0%.