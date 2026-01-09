Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Mercedes-Benz: Η ηλεκτρική CLA «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

Η ανακήρυξη έγινε στο περιθώριο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών
CLA is crowned the “Car of the Year 2026”
Δημήτρης Μπαλής

Να λοιπόν, που ένα αυτοκίνητο από την luxury κατηγορία (έτσι τοποθετείται η Mercedes-Benz), ανακηρύσσεται σε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026».

Στο Βέλγιο, στο περιθώριο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η νέα CLA αναδείχθηκε στην κορυφαία θέση από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year, που αποτελείται από 59 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 χώρες.

Η νέα CLA, με το πρωτοποριακό λειτουργικό σύστημα MB.OS και τη νέα γενιά MBUX με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία οδήγησης που κάνει τον οδηγό να νιώθει πραγματικά «σαν στο σπίτι του».

Το μοντέλο αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 και στην Ελλάδα, σε υβριδικές εκδόσεις και ηλεκτρική έκδοση ισχύος 200 kW, με αυτονομία έως και 792 χιλιόμετρα, και με τεχνολογία 800V μπορεί να προσθέσει έως και 325 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
161
122
119
102
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo