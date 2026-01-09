Mercedes-Benz: Η ηλεκτρική CLA «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

Να λοιπόν, που ένα αυτοκίνητο από την luxury κατηγορία (έτσι τοποθετείται η Mercedes-Benz), ανακηρύσσεται σε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026».

Στο Βέλγιο, στο περιθώριο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η νέα CLA αναδείχθηκε στην κορυφαία θέση από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year, που αποτελείται από 59 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 χώρες.

Η νέα CLA, με το πρωτοποριακό λειτουργικό σύστημα MB.OS και τη νέα γενιά MBUX με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία οδήγησης που κάνει τον οδηγό να νιώθει πραγματικά «σαν στο σπίτι του».

Το μοντέλο αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 και στην Ελλάδα, σε υβριδικές εκδόσεις και ηλεκτρική έκδοση ισχύος 200 kW, με αυτονομία έως και 792 χιλιόμετρα, και με τεχνολογία 800V μπορεί να προσθέσει έως και 325 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.