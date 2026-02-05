MotoGP: Η Ducati επέστρεψε με πρώτο χρόνο Sepang

Την τελευταία ημέρα του τριημέρου των επίσημων δοκιμών στη Μαλαισία, ενόψει του νέου πρωταθλήματος του MotoGP που ξεκινά από την Ταϊλάνδη την 1η Μαρτίου, η Ducati επέστρεψε με πρώτο χρόνο.

Ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini έκανε το απόλυτο χρόνου του τριημέρου, ξεπερνώντας τον χρόνο που έκανε ο Ζοάν Μιρ με Honda, χθες Τετάρτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο χρόνος που έκανε ο Ισπανός ήταν ελάχιστα μεγαλύτερος από το ρεκόρ όλων των εποχών στη Σεπάνγκ, που έχει ο Μπανιάια, επίσης με Ducati, για την pole position στο Grand Prix της Μαλαισίας το 2024.

Κι ενώ η Ducati είχε 5 μοτοσυκλέτες της στους καλύτερους 6 χρόνους, ο Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia έκανε τον δεύτερο χρόνο, με τον Φάμπιο ντι Τζιανναντόνιο και τη VR46 στην τρίτη θέση, μπροστά από τις εργοστασιακές Ducati των Μαρκ Μάρκεθ (είχε μια μικρή πτώση) και Φραντσέσκο Μπανιάια.

Στην 6η θέση ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 και ακολούθησαν ο Ραούλ Φερνάντες με Aprilia της Trackhouse, ο Πέδρο Ακόστα με KTM, ο Μιρ με Honda, και ο Ενεα Μπαστιανίνι με ΚΤΜ της Tech3.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Yamaha έχοντας χάσει την Τετάρτη δουλεύοντας πάνω στο μοτέρ της, μπήκε σήμερα στην πίστα, με τον Αλεξ Ρινς να κάνει τον 12ο χρόνο και τον Αουγκούστο Φερνάντες (αντικατέστησε τον τραυματία Φάμπιο Κουαρταράρο) να είναι 21ος.

Οι δύο άλλοι οδηγοί με Yamaha της Pramac, ο Τζακ Μίλερ και ο Τόπρακ Ραζγκαντλίογλου, είχαν 17ο και 18ο χρόνο.

Ο Αι Ογκούρα με Aprilia της Trackhouse ήταν 11ος και ο ρούκι της χρονιάς Ντιόγκο Κορέιρα με Honda LCR 19ος. Ο Ζοάν Ζαρκό με την άλλη LCR και ο Λούκα Μαρίνι με την εργοστασιακή Honda, ήταν στην 15η και 16η θέση, με τον Μάβερικ Βινιάλες της ΚΤΜ Tech3 να έχει τον 14ο χρόνο.

Τώρα, έχουμε την παρουσίαση ομάδων και αναβατών στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, 6 – 7 Φεβρουαρίου και μετά τις τελευταίες δοκιμές 21-22 Φεβρουαρίου στην Ταϊλάνδη, στο Μπουριράμ, εκεί όπου την 1η Μαρτίου έχουμε το πρώτο από 22 Grand Prix, ενώ θα έχουμε και 21 Sprint αγώνες.