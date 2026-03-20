MotoGP: Ο Johann Zarco με Honda άντεξε στη βροχή της Βραζιλίας

Ο αναβάτης της Honda έδειξε πολύ δυνατός σε μια πίστα με δύσκολες συνθήκες
Δημήτρης Μπαλής

Η βροχή των προηγούμενων ημερών αλλά και σήμερα, έχει επιφέρει ζητήματα για τον δεύτερο αγώνα της χρονιάς του MotoGP.

Αφού μέχρι και… φυλακισμένοι καθάριζαν την πίστα (πρόγραμμα επανένταξης από την κυβέρνηση της Γκοϊάνια), τελικά με μεγάλη καθυστέρηση ξεκίνησαν τα ελεύθερα δοκιμαστικά.

Ο Ζοάν Ζαρκό με τη Honda της LCR ήταν ο ταχύτερος, μόλις 1 δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati, ενώ τρίτο χρόνο έκανε ο ρούκι του πρωταθλήματος Τόπρακ Ραζγκατλίογλου με Yamaha της Pramac, από εκεί που έκανε τελευταίους χρόνους.

 

 
 
 
 
 
Πολύ ψηλά ο Χόρχε Μαρτίν με την Aprilia, πρωταθλητής του 2024 στην 4η θέση, με τον Πέδρο Ακόστα και την ΚΤΜ να είναι 5ος.  

Ακολούθησαν σε χρόνο ο Αλεξ Μάρκεθ με Ducati της Gresini, ο Φάμπιο Κουαρταράρο με Yamaha, ο Φερμίν Αλντεγκέρ με Ducati της Gresini (ανανέωσε το συμβόλαιό του), ο Φραντσέσκο Μπανιάια με τη Ducati, και ο Αϊ Ογκούρα με την Aprilia της Trackhouse.

Πολλοί αναβάτες αντιμετώπισαν προβλήματα με τη βροχή, με τον Μάρκο Μπετσέκι της Aprilia, νικητή στην Ταϊλάνδη, να είναι 20ός.

Οι 10 πρώτοι σε χρόνο περνούν κατευθείαν στο Q2 για τη μάχη της Pole position αύριο.

 

 
 
 
 
 
Αύριο τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά, οι δοκιμές κατάταξης και ο αγώνας Sprint.

