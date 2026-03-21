MotoGP: Στην pole position της Βραζιλίας ο Di Giannantonio με VR46 Ducati

Οι πολλές πτώσεις κορυφαίων αναβατών κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών στην πίστα της Γκοϊάνια της Βραζιλίας, που φέρει το όνομα του Αϊρτον Σένα, έφεραν αουτσάιντερ στην pole position τόσο για τον αγώνα Sprint σήμερα, όσο και για το Grand Prix αύριο, στον δεύτερο αγώνα της χρονιάς του MotoGP.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati της VR46, της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι που ήταν όλοι στα πιτς ντυμένοι στα χρώματα της Βραζιλίας, το γιόρτασε με την pole position, αφήνοντας τον Μάρκο Μπετσέκι για μόλις 7 εκατοστά του δευτερολέπτου στη δεύτερη θέση του τερματισμού.

Ο Μαρκ Μάρκεθ που μαζί με τον ομόσταβλό του Φραντσέσκο Μπανιάια στην εργοστασιακή Ducati είχαν πτώσεις, πήραν τις εφεδρικές μοτοσυκλέτες αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν καλύτερους χρόνους, με αποτέλεσμα να ξεκινούν από την 3η και την 11η θέση, αντίστοιχα.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα είναι 4ος ο Φάμπιο Κουαρταράρο με τη Yamaha, στην 5η ο Χόρχε Μαρτίν που είχε κι αυτός πτώση με την Aprilia, και στην 6η ο Αϊ Ογκούρα με την Aprilia της Trackhouse.

Στην 3η σειρά της εκκίνησης, 7ος ο Φερμίν Αλντεγκέρ με τη Ducati της Gresini, 8ος ο Αλεξ Μάρκεθ με την άλλη Gresini και 9ος ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ, που είχε πτώση.

Ο Ζοάν Ζαρκό που χθες στα δοκιμαστικά ήταν ο ταχύτερος με τη Honda της LCR θα ξεκινήσει 11ος και 12ος ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου με την Yamaha της Pramac.

Σήμερα, στις 8 το βράδυ θα έχουμε το πολύ ενδιαφέρον Sprint αγώνα, που αναμένεται να έχει μεγάλες μάχες.