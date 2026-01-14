Ντακάρ 2026: Στην τελική ευθεία του αγώνα με τον Nasser Al-Attiyah μπροστά και τρομερές μάχες

Ουδείς μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα του 48ου Ράλι Ντακάρ, το οποίο ολοκληρώνεται το ερχόμενο Σάββατο, έπειτα από 13 ειδικές διαδρομές.

Κι αυτό επειδή είναι τόσα πολλά τα απρόοπτα, που δεν έχουμε έναν οδηγό να βρίσκεται μόνιμα επικεφαλής τη κατάταξης.

Τονίζω ότι από τους 10 πρώτους οδηγούς της κατάταξης, μόνο τρεις δεν έχουν δεχθεί ποινή, αλλά όλοι, λίγο έως πολύ έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα.

Πάντως, ο Nasser Al-Attiyah με το Dacia, με τη δεύτερη θέση που πήρε στην 10η ειδική διαδρομή, πέρασε ξανά μπροστά στην κατάταξη, με διαφορά 12 λεπτών από τον Lategan με Toyota.

Ο Roma που χθες ήταν επικεφαλής, τώρα είναι με το δικό του Ford 12 λεπτά και 50 δευτ. πίσω από τον Καταριανό οδηγό, ενώ ο Loeb ανέβηκε στην 4η θέση από την 6η με το Dacia, όντας 23 λεπτά πίσω από τον Nasser Al-Attiyah.

Ο Mathieu Serradori κερδίζοντας τη 10ή ειδική βρίσκεται στην 5η θέση με το Century CR7 με κινητήρα Audi, και τον ακολουθούν Ekstrom και Sainz με δύο Ford.

Σημειώνω ότι Ford, Toyota, Dacia, Mini και Century έχουν πάρει τουλάχιστον μία νίκη σε ειδική διαδρομή του αγώνα.

Ο νυν πρωταθλητής του World Rally-Raid, Lucas Moraes με Dacia είναι 8ος στη γενική, και έπονται Price και Variawa με δύο Toyota.

Στις μοτοσυκλέτες, όπου σημειώθηκαν και τραυματισμοί, επικεφαλής είναι ο Brabec με Honda, ακολουθούμενος από Benavides με KTM, Schareina με Honda και Sanders με ΚΤΜ.