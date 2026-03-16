Οδηγούμε το νέο Toyota C−HR+ στην Πορτογαλία: Ηλεκτρικό και τεχνολογικά προηγμένο και με 11 χρόνια εγγύηση

Πέρυσι τέτοιο καιρό -Μάρτιος ήταν- βρέθηκα στις Βρυξέλλες στο φόρουμ Kenshiki, το οποίο πραγματοποιεί η Toyota -που έχει ευρωπαϊκή έδρα στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- κάθε φορά όταν θέλει να παρουσιάσει πολλά και σημαντικά νέα.

Και, πράγματι, τον Μάρτιο του 2025 είχε πολλά να πει, με κυριότερα μια τριπλέτα ηλεκτρικών μοντέλων, το C-HR+ (στα μικρομεσαία C-SUV αμαξώματα), το bZ4Χ (στα μεσαία D-SUV) και το Urban Cruiser (στα compact B-SUV).

Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου -για την ακρίβεια ενός χρόνου ολόκληρου- που δύο από τα τρία μοντέλα μπήκαν στην παραγωγή και λανσάρονται στην αγορά.

Κι ενώ ήδη στην Ελλάδα μόλις αφίχθηκαν τα C-HR+ και bZ4Χ, στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στο πανέμορφο τουριστικό θέρετρο Αλγκάρβε, είχαμε την πανευρωπαϊκή παρουσίαση του C-HR+, καθώς δεν συμπίπτει σε όλες τις χώρες το λανσάρισμα.

Η ισχυρή παρουσία της Toyota στην Ελλάδα

Βλέπετε, με την Toyota στην Ελλάδα να είναι πρώτη σε πωλήσεις, από το 2002 έως τώρα (δύο εξαιρέσεις: το 2004 ήταν πρώτη η Hyundai και το 2012 η Opel), και στελέχη της ελληνικής Toyota (ανήκει στην Inchcape), να έχουν χρηματίσει σε θέσεις όπως του αντιπροέδρου στην Ευρώπη, τα κεντρικά έχουν σε περίοπτη θέση την Ελλάδα και λανσάρουν εδώ σχεδόν πάντα πρώτα τα νέα μοντέλα.

Πάντως, πριν καλά καλά μπουν τα νέα C-HR+ στα καταστήματα της Toyota, εμείς παραθέτουμε την οδηγική μας εμπειρία, ως συνοδευτική της εμπειρίας που θα αποκομίσει και ο υποψήφιος αγοραστής καθισμένος πίσω από το τιμόνι, όταν θα το δοκιμάσει κι αυτός. Το επισημαίνω διότι είναι απαραίτητο, πριν από κάθε αγορά, ο υποψήφιος αγοραστής να δοκιμάζει αυτό που θέλει να πάρει, οποιασδήποτε μάρκας κι αν είναι, κι όχι να ψωνίζει με κλειστά μάτια. Αυτοκίνητο παίρνεις, και μάλιστα δεν είναι φτηνό, πλέον.

Τι καινούργιο φέρνει το C-HR+

Βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα με το bZ4X, με το οποίο μοιράζεται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, ειδικά στην καμπίνα, η Toyota θέλησε να κρατήσει το όνομα του C-HR και στην έκδοση C-HR+, κυρίως για έναν λόγο: το C-HR είναι το απόλυτα αναγνωρίσιμο SUV της μάρκας -ένα αξίωμα που κάποτε κατείχε το RAV4-, και το μοντέλο που άλλαξε τη νεότερη ιστορία της Toyota, έχοντας πουλήσει στην Ευρώπη και πάνω από 1 εκατ. μονάδες, στις δύο γενιές του, από το 2017 που πρωτοπαρουσιάστηκε.

Με φουτουριστική σχεδίαση, από την πρώτη του γενιά, το C-HR προσέλκυσε νεότερο ηλικιακά κοινό στη μάρκα, καθώς το αυστηρό ύφος των μοντέλων της ήταν περισσότερο για οικογενειάρχες, και αποτέλεσε την απαρχή ώστε η Toyota να κάνει πιο ελκυστικά στο μάτι τα νέα της μοντέλα.

Πέρα από το όνομα, διατήρησε και το στυλ του C-HR, ένα coupe SUV με αρκετά σφηνοειδή σχεδίαση, με όψη που παραπέμπει σε σφυροκέφαλο καρχαρία, με LED φωτιστικά και συνολικό μήκος στα 4,53μ., μακρύτερο κατά 16 εκ. από το C-HR, ενώ και κατά 11 εκ. μακρύτερο είναι το μεταξόνιο των 2,75μ. για μεγαλύτερη άνεση στους πίσω επιβάτες.

Η καλοσχηματισμένη σιλουέτα είναι και αεροδυναμική συνάμα, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω στις μεγάλες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο της Πορτογαλίας, με την αεροτομή ψηλά και τα πτερύγια χαμηλά να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Στην αεροδυναμική συνεισφέρουν και οι ζάντες, 18 ή 20 ιντσών.

Η αίσθηση στη καμπίνα

Οι σχεδιαστές έκαναν, πράγματι, θαυμάσιες επιλογές στο εξωτερικό σχέδιο του αυτοκινήτου, αλλά κατά τη γνώμη μου υπερέβαλαν στην καμπίνα. Το κόκπιτ έχει μια μεγάλη, ψηφιακή οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών, που θα μπορούσε να ήταν μικρότερη σε διαστάσεις. Πάντως είναι πολύ λειτουργική. Ο δε πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών βρίσκεται κοντά στο παρμπρίζ, σε ιδανική θέση. Εμφανίζει όλα τα βασικά δεδομένα οδήγησης, όπως ταχύτητα, κατάσταση μπαταρίας (διάρκεια ζωής), αυτονομία, επίπεδο αναγεννητικής πέδησης και οδηγίες πλοήγησης «στροφή – στροφή». Το μικρό τιμόνι μου άρεσε πολύ ως εικόνα και ως αίσθηση με το άμεσο, ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης. Ωστόσο δεν θα έλεγα το ίδιο και για την κεντρική κονσόλα που είναι ογκώδης και υπερυψωμένη, αφήνοντας ελάχιστο χώρο στο κάτω μέρος, ο οποίος είναι και δύσχρηστος. Φέρει δύο ποτηροθήκες, έχει υποβραχιόνιο με μπόλικο αποθηκευτικό χώρο και για τα έγγραφα του αυτοκινήτου. Πάντως, στο κάτω μέρος του ταμπλό δεν υπάρχει ντουλαπάκι συνοδηγού.

Όλα αυτά που αναφέρω, βέβαια, γούστα είναι, ανάλογα τις προτιμήσεις του καθενός.

Θύρες USB-C υπάρχουν εμπρός και πίσω, προσφέρονται και δύο θέσεις για ασύρματη φόρτιση smartphone. Στο πορτ-μπαγκάζ, του οποίου το πάτωμα ρυθμίζεται σε δύο θέσεις, χωρούν αντικείμενα όγκου 416 λίτρων, με την πόρτα να είναι και ηλεκτρική σε ανώτερες εκδόσεις εξοπλισμού. Το C-HR+ δεν φέρει έξτρα αποθηκευτικό χώρο κάτω από το μπροστινό καπό, για να μεγιστοποιήσει τους χώρους αποθήκευσης.

Δύο επιλογές μπαταρίας, τρεις ιπποδυνάμεις

Αμιγώς ηλεκτρικό, λοιπόν, είναι διαθέσιμο με δύο νέες επιλογές μπαταρίας ιόντων λιθίου, 57,7 kWh και 77 kWh, προϊόντα κοινοπραξίας της Toyota με την Panasonic. Οι μπαταρίες αποτελούν δομικό μέρος της πλατφόρμας, χαμήλωσαν κατά 6,5 εκ. το κέντρο βάρους -σε σχέση με το C-HR- και βελτίωσαν την στρεπτική ακαμψία του αμαξώματος κατά 30%, πάλι έναντι του C-HR. Η δε απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος, διατηρείται στα 18,5 εκ.

Τώρα, η μπαταρία 57,7 kWh (μικτή χωρητικότητα) εφοδιάζει τις προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD). Με αυτή τη μπαταρία ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 167 hp (123 kW) και χαρίζει αυτονομία έως 458 χλμ.

Η δεύτερη μπαταρία 77 kWh, είναι διαθέσιμη στην προσθιοκίνητη έκδοση που αποδίδει 224 hp (165 kW) και προσφέρει αυτονομία έως 607 χλμ. και 840 μέσα στην πόλη. Αυτή, η μεγαλύτερη μπαταρία εξοπλίζει και την τετρακίνητη έκδοση (AWD), η οποία με δύο ηλεκτρομοτέρ αποδίδει 343 hp (252kW), επιταχύνει σε 5,2 δευτερόλεπτα στα 0-100 χλμ./ώρα, προσφέρει αυτονομία έως 548 χλμ. και έχει ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά.

Με εμπειρία άνω των 30 ετών σε υβριδικά αυτοκίνητα η Toyota, ως πρωτοπόρος χρησιμοποιώντας και μπαταρίες -μικρότερης χωρητικότητας, όμως έχει τη σημασία της η μακρόχρονη εμπειρία της Toyota, η ιαπωνική μάρκα ενσωμάτωσε λύσεις στο C−HR+ που περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας του κλιματισμού, όπως η αντλία θερμότητας για τη θέρμανση της καμπίνας, ώστε να μην επηρεάζεται η αυτονομία, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο άνεσης στην καμπίνα.

Επίσης, η υψηλή ισχύς επιτυγχάνεται χάρη στα νέα, ελαφριά Toyota eAxles, τα οποία περιλαμβάνουν μετατροπέα, ηλεκτροκινητήρα και κιβώτιο ταχυτήτων και χρησιμοποιούν ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου (SIC) νέας γενιάς, που προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση και αποδίδουν υψηλότερη ισχύ, ενώ παράλληλα είναι ελαφρύτεροι και πιο συμπαγείς.

Οι προσθιοκίνητες εκδόσεις διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, ενώ η τετρακίνητη έχει 22 kW, ωστόσο όλες οι εκδόσεις έχουν δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 150 kW.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η λειτουργία θερμικής προετοιμασίας της μπαταρίας που υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά σε θερμοκρασίες έως -10 βαθμούς Κελσίου.

Στην καλή λειτουργία της μπαταρίας, εξυπηρετούν και τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης.

Τα πρώτα συμπεράσματα στον δρόμο

Οδήγησα την προσθιοκίνητη έκδοση με τη μπαταρία των 77 kWh για περίπου δυόμιση ώρες και μάλιστα σε μικτές διαδρομές, αυτοκινητόδρομο, πόλη και ορεινά τμήματα με στροφιλίκια, με καλή άσφαλτο στα περισσότερα σημεία.

Στέκομαι, αρχικά, στην καλή ηχομόνωση που τη χρειάζεσαι για ένα άνετο ταξίδι.

Τα πάνω από 2.000 κιλά βάρους του αμαξώματος (μικτό έως 2.560 κιλά μαζί με επιβάτες), τα νιώθεις κάπως, κυρίως στις στροφές όταν κινείσαι γρήγορα, με μια τάση υποστροφής, αλλά τα ηλεκτρονικά λειτουργούν άψογα.

Τα paddles στο τιμόνι δεν θα πρέπει να σε μπερδεύουν, ότι μπορείς να αλλάζεις χειροκίνητα σχέσεις στο κιβώτιο ταχυτήτων, πρώτον διότι το κιβώτιο είναι μιας σχέσης, και, δεύτερον, επειδή έχουν άλλη λειτουργία. Ουσιαστικά ρυθμίζουν το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας, από το 1 έως το 4, με την ανώτατη βαθμίδα να επιτρέπει επιβράδυνση του ηλεκτροκινητήρα έως 0,15 G, όταν αφήνεις το πεντάλ του γκαζιού. Προσωπικά, θα ήθελα λειτουργία Β στο κιβώτιο που προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη επιβράδυνση, ανακτώντας και περισσότερη ενέργεια ή ακόμα και one pedal drive, που δεν το έχει, και μπορεί να ακινητοποιήσει το όχημα χωρίς να πατήσεις φρένο. Προτιμήσεις είναι αυτές. Πάντως, είναι κάτι που θα το ήθελα, ώστε να μην είμαι συνεχώς στα φρένα, κινούμενος με υψηλότερες ταχύτητες. Άλλους τους ενοχλεί το one pedal drive.

Η ποιότητα κύλισης είναι τέτοια που θα ικανοποιήσει άνω του μέσου όρου οδηγούς, κι αυτό είναι που θέλει η Toyota, η οποία πλαισιώνει το αυτοκίνητο με τη διευρυμένη γκάμα χαρακτηριστικών ασφαλείας Toyota T-Mate, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού Toyota Safety Sense.

Πληθώρα χαρακτηριστικών συνδεσιμότητας

Η ενσωμάτωση ασύρματου Apple CarPlay και Android Auto εξασφαλίζει απρόσκοπτη σύνδεση με smartphone, ενώ ο φωνητικός βοηθός ενεργοποιείται με την εντολή «Hey Toyota», επιτρέποντας φυσικό χειρισμό των λειτουργιών πλοήγησης, πολυμέσων και κλιματισμού.

Επίσης, διαθέσιμη είναι και η εφαρμογή MyToyota που συνδέεται πλήρως με τον οικιακό φορτιστή Toyota HomeCharge, ώστε ο ιδιοκτήτης να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται και ελέγχει εύκολα τη φόρτιση του αυτοκινήτου.

Προνόμια με την αγορά

Κι ακόμα, η Toyota προσφέρει σε κάθε υποψήφιο αγοραστή δωρεάν μελέτη εγκατάστασης επιτοίχιου φορτιστή, ενώ διαθέτει και φορτιστές με δικό της σήμα (σε συνεργασία με εταιρεία κατασκευής), με τιμές από 650 έως 950 ευρώ.

Σύντομα, θα προσφέρεται μια ακόμα δυνατότητα, που θα παρέχει φόρτιση στο περίπου 93% του δικτύου των δημόσιων φορτιστών, μέσω μιας και μόνο εφαρμογής.

Η μεγαλύτερη εγγύηση στην Ελλάδα

Η εισαγωγική εταιρεία καλύπτει με εγγύηση το αμάξωμα έως 11 χρόνια ή 200.000 χλμ. και τη μπαταρία για έως 11 χρόνια, αρκεί να κάνει ο ιδιοκτήτης ετήσια σέρβις ή κάθε 15.000 χλμ. (100 ευρώ το πρώτο σέρβις), ώστε να λαμβάνει και την πιστοποίηση υγείας της μπαταρίας, για την οποία η Toyota εγγυάται το 70% της απόδοσής της σε αυτά τα χρόνια.

Το νέο Toyota C-HR+ είναι διαθέσιμο για παραγγελίες σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, με τιμές από 36.990 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».