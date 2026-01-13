Driveit

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων υπέρ της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

Ζητούν γρήγορη επικύρωση προκειμένου να φανούν άμεσα τα οφέλη
Δημήτρης Μπαλής

Ένας ιδιαίτερα μεγάλος κλάδος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αυτός των κατασκευαστών αυτοκινήτων, τάχθηκε υπέρ της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) χαιρέτισε θερμά την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εξέφρασε την υποστήριξή της, καθώς, όπως επισημαίνει «η συμφωνία αποτελεί ορόσημο και ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει μια ισχυρή, ανοιχτή και εμπορικά επικεντρωμένη οικονομία».

Η ACEA τονίζει ότι η συμφωνία θα μειώσει σημαντικά τους δασμούς στα επιβατικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην ΕΕ (επί του παρόντος έως 35%), θα αντιμετωπίσει τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και θα ενισχύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμες πρώτες ύλες. «Με αυτήν τη συμφωνία, η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ θα ενισχυθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της.

Τώρα, η ACEA καλεί τώρα τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικυρώσουν γρήγορα τη συμφωνία, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι τομείς να επωφεληθούν γρήγορα από τα εμπορικά και στρατηγικά οφέλη της συμφωνίας.

