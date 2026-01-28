Πόσα οχήματα κυκλοφορούν στην Ευρώπη και η μέση ηλικία τους – Τα πιο γερασμένα στην Ελλάδα

Αντιφατικά είναι τα δεδομένα στην Ευρώπη, καθώς ενώ αυξάνονται τα οχήματα, έχουμε ίδιους δρόμους, ίδιες υποδομές και σχεδόν ίδιο, αν όχι και μικρότερο πληθυσμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, το 2024 υπήρχαν 256 εκατομμύρια αυτοκίνητα στους δρόμους της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (348.141.729 μαζί με τις συνδεδεμένες χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο – συνολικά περίπου ίδια αύξηση).

Η Ιταλία με 798 οχήματα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ανά 1.000 κατοίκους (η Ελλάδα 658), ενώ η Λετονία τον χαμηλότερο.

Στην Ελλάδα, ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων είναι τα 17,8 χρόνια, κι αυτό έρχεται ως απόρροια της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έριξε κατακόρυφα τις πωλήσεις και παρόλο που τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανοδική τάση, εντούτοις πωλούνται τα μισά, σε σχέση με τις 220.548 μονάδες του 2009 και ίσα που ξεπεράσαμε τις 141.499 μονάδες του 2010.

Το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας των ΙΧ έχει η Ισλανδία με 8,9 έτη!

Τα ηλεκτρικά φορτιζόμενα αυτοκίνητα συνεχίζουν να αυξάνονται, από 3% σε 3,7% το 2024. Βέβαια, το 2025 έφτασαν το 17%.

Επίσης, υπάρχουν περίπου 31,1 εκατομμύρια βαν στους δρόμους της ΕΕ (37,9 σε όλη την Ευρώπη), σημειώνοντας αύξηση 1,9%, με το 1,3% να είναι ηλεκτρικά φορτιζόμενα (το 2025 πολύ περισσότερα). Ο μέσος όρος ηλικίας των βαν στην Ελλάδα είναι 21,2 έτη, όταν ο μικρότερο είναι με 8 έτη στην Αυστρία.

Κυκλοφορούν δε και 6,2 εκατομμύρια φορτηγά, ήτοι +0,9% (7 εκατ. σε όλη την Ευρώπη), με το 0,3% να είναι ηλεκτρικά φορτιζόμενα (το 2025 αυξήθηκαν περισσότερο). Κατά μέσο όρο, τα φορτηγά παραμένουν τα παλαιότερα από όλους τους τύπους οχημάτων, στα 14 χρόνια τους. Στην Ελλάδα είναι 22,9 έτη, όταν και πάλι στην Αυστρία είναι 7,4 έτη!

Κι ακόμα, υπάρχουν περίπου 700.000 λεωφορεία (852.000 σε όλες τις χώρες), σημειώνοντας αύξηση 1,8%, με το 3,5% να είναι ηλεκτρικά φορτιζόμενα (αυξημένα ιδιαίτερα το 2025). Τα ηλεκτρικά μοντέλα με μπαταρία αποτελούν πάνω από το 10% των λεωφορείων σε τέσσερις χώρες της ΕΕ (Δανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Σουηδία). Στην Ελλάδα τα λεωφορεία έχουν μέση ηλικία 17,2 έτη, όταν και πάλι η Αυστρία με 6,5 έτη έχει τον νεαρότερο στόλο λεωφορεία.

Τούτων δοθέντων, το οικοσύστημα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό για όλους, να τον ωθεί η ζήτηση για νέα μοντέλα και να κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης τα πιο καθαρά και οικολογικά μοντέλα.