Πόσο λείπει μια ρεζέρβα από το αυτοκίνητο

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν λιγότερα εξαρτήματα και αξεσουάρ από αυτοκίνητα προηγούμενων δεκαετιών.

Και δεν αναφέρομαι σε μηχανολογικές ή τεχνολογικές προόδους, αλλά σε λεπτομέρειες που πλέον δεν υπάρχουν.

Μια από αυτές τις λεπτομέρειες, ουσίας θα έλεγα εγώ, είναι η ρεζέρβα, η οποία έχει καταστεί είδος προς εξαφάνιση από τα νέα μοντέλα, μολονότι πολλά από αυτά διατηρούν μεν τη θέση της ρεζέρβας, κυρίως στο πάτωμα του πορτ-μπαγκάζ, εντούτοις εκεί θα βρούμε ένα κιτ επισκευής ελαστικού ή ένα κομπρεσέρ αέρα, που σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη σημασία και τη λειτουργία της ρεζέρβας.

Κάποτε η ρεζέρβα ήταν αναπόσπαστο τμήμα του αυτοκινήτου και μάλιστα στα μαθήματα οδήγησης, μάθαινες και πώς να τοποθετείς τον γρύλο για την ανύψωση του οχήματος, πώς να έβγαζες τον τροχό και πώς να έβαζες τη ρεζέρβα, ώστε να συνεχίσεις τον δρόμο σου, εφόσον είχες κλατάρισμα. Η ρεζέρβα ήταν κανονικό ελαστικό, αρχικά, ενώ μετέπειτα πολλοί κατασκευαστές έβαζαν για ρεζέρβα ένα πιο στενό ελαστικό, για να μειώσουν το βάρος, με το οποίο μπορούσες να κινηθείς με ταχύτητα έως 80 χλμ./ώρα.

Βέβαια, πολλοί και πολλές, όταν πάθαιναν κλατάρισμα δεν έμπαιναν στη διαδικασία της αλλαγής, με το επιχείρημα μη λερωθούν, και περίμεναν την οδική βοήθεια.

Σήμερα, η ρεζέρβα απουσιάζει διότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάθε οχήματος, είναι σε συνάρτηση και με το βάρος του αυτοκινήτου. Κι όταν: ρεζέρβα, κλειδί, γρύλος, ζυγίζουν περίπου 30 κιλά, τότε αυτά μεταφράζονται σε επιπλέον βάρος, επιπλέον γραμμάρια σε ρύπους και επιπλέον χρήματα – πρόστιμο που θα πρέπει να πληρώνει ο κάθε κατασκευαστής αυτοκινήτου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες.

Ωστόσο, υπάρχουν εταιρείες που διαθέτουν όλο το πακέτο: ρεζέρβα, κλειδί και γρύλο, και το προσφέρουν μετά την αγορά του αυτοκινήτου με επιπλέον κόστος, περίπου από 300 ευρώ και πάνω, ανάλογα το μοντέλο.

Προσωπικά, θα ήθελα τη ρεζέρβα στο αυτοκίνητο. Διότι μου έχουν τύχει κλαταρίσματα κατά τις δοκιμές οδήγησης στα δύσκολα μέρη που πηγαίνω. Και εντάξει, όταν οδηγώ αυτοκίνητο με ελαστικά run flat, που έχουν ενισχυμένα πλευρικά μέρη, μπορώ να κινηθώ με χαμηλή ταχύτητα για λίγα χιλιόμετρα μέχρι να το επιδιορθώσω ή να το αντικαταστήσω.

Διαφορετικά θα πρέπει να περιμένω να έρθει η οδική βοήθεια, αλλά όταν είσαι στο… πουθενά, πάνω στα βουνά, πώς να έρθει η οδική βοήθεια; Αλλιώς, θα πρέπει να βρω κάποιον που να έχει παλαιότερο αυτοκίνητο, να δανειστώ γρύλο, να βγάλω το ελαστικό, να ζητήσω να το μεταφέρουμε σε βουλκανιζατέρ, και μετά να επιστρέψουμε για να το τοποθετήσω ξανά.

Μου έχει συμβεί, γι’ αυτό και το επισημαίνω. Ολόκληρη διαδικασία, λοιπόν, για λίγους ρύπους, που αν τους πολλαπλασιάσεις, βέβαια, μπορεί να είναι εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Όμως, με αυτά και με αυτά, όλα τα περιμένουμε από τους άλλους (βλέπε οδική βοήθεια) κι εμείς περιοριζόμαστε στο να οδηγούμε. Κι αν ξέρουμε έχει καλώς…