Formula 1: Βραβείο Όσκαρ για τον Ήχο, η ταινία F1

Μια από τις πιο ακριβές παραγωγές του 2025, που κόστισε περίπου 300 εκατ. δολάρια, η ταινία F1 με τον Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστή, απέσπασε Οσκαρ για τον Ήχο της, κατά τη διαδικασία της τελετής των 98ων βραβείων.

Το βραβείο κέρδισαν οι: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo και Juan Peralta, συντελεστές ήχου της ταινίας.

Σημειώνω ότι η ταινία F1 είχε τέσσερις υποψηφιότητες στα 98α Βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Η ταινία, στην οποία συμπαραγωγός ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος συμμετείχε και στα γυρίσματα, σκηνοθετήθηκε από τον Τζόζεφ Κοσίνσκι σε σενάριο του Έρεν Κρούγκερ. Μετά τον πρωταγωνιστή Μπραντ Πιτ, δευτερεύοντες ρόλους είχαν οι: Ντάμσον Ίντρις, Κέρι Κόντον, Τομπάιας Μένζις και Χαβιέ Μπαρδέμ.

Η ιδέα για την ταινία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021 με τους Πιτ, Κοσίνσκι, Κρούγκερ και τον παραγωγό Τζέρι Μπρουκχάιμερ να συμμετέχουν στο εγχείρημα, με τους Κοσίνσκι, Κρούγκερ και Μπρουκχάιμερ να έχουν συνεργαστεί για στο Top Gun (Maverick – 2022).

Τα κύρια γυρίσματα έγιναν τον Ιούλιο του 2023 στο Σίλβερστοουν, αλλά είχαμε γυρίσματα και κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων Grand Prix, το 2023 και το 2024.

Η ταινία F1 βασίζεται στην ιστορία ενός βετεράνου οδηγού, του Σόνι Χέιζ (Μπραντ Πιτ), που επιστρέφει στη Formula 1 μετά από 30 χρόνια απουσίας για να σώσει την ομάδα APXGP.

Η F1 έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη στις 16 Ιουνίου 2025 και μέχρι τώρα έχει αποφέρει πάνω από 633 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις.