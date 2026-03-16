SEAT-CUPRA: Αύξηση 62,9% στα plug-in hybrid και 65,9% στα αμιγώς ηλεκτρικά

Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για τη SEAT – CUPRA, και παρά το ασταθές οικονομικό, τεχνολογικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, η εταιρεία κατέγραψε ετήσιο κύκλο εργασιών-ρεκόρ ύψους 15,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το 2024.

Προσανατολισμένη στην ηλεκτροκίνηση, η εταιρεία του ομίλου VW, εντείνει τις προσπάθειές της να κάνει την Ισπανία κέντρο ηλεκτροκίνησης και να ενισχύσει το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης, όπως είπε ο Markus Haupt, διευθύνων σύμβουλος SEAT – CUPRA.

Η αλλαγή έχει το κόστος της, αλλά η εταιρεία πούλησε την περσινή χρονιά 586.300 αυτοκίνητα, καταγράφοντας επίσης αύξηση 5,1%.

Το σημαντικό είναι ότι παρουσιάζει αύξηση 62,9% στα plug-in hybrid και 65,9% στα αμιγώς ηλεκτρικά BEV.

Επίσης, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στο μέλλον της, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις της στο Martorell σε ένα σύγχρονο κόμβο παραγωγής αυτοκινήτων, έτοιμο να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή στην Ευρώπη. Με συνολικές επενδύσεις ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2020, το 2025 αποτέλεσε την κορύφωση αυτού του επενδυτικού κύκλου, με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ να επενδύονται σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και Έρευνα & Ανάπτυξη. Αυτές οι επενδύσεις επηρέασαν τις καθαρές ταμειακές ροές της εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε -431 εκατομμύρια ευρώ.

Η SEAT S.A επικεντρώνεται στη συνεχή ανάπτυξη της CUPRA, με στόχο την επίτευξη περιθωρίου κέρδους 6% επί των πωλήσεων έως το 2030.

Ταυτόχρονα, το νέο μοντέλο διακυβέρνησης του Brand Group Core βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, καθώς η SEAT S.A. θα αναλάβει τη διαχείριση της πλατφόρμας MEB21, η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για το πρόγραμμα Electric Urban Car Family.

Όσον αφορά στο 2026, θα είναι χρονιά Raval, του νέου ηλεκτρικού μοντέλου της CUPRA, η οποία γιορτάζει την 8η επέτειό της με καλύτερα αποτελέσματα από ποτέ, με πάνω από 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα έχουν πωληθεί από το λανσάρισμά της.

Το CUPRA Raval είναι το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο που θα κατασκευάζεται στο Martorell και ενσαρκώνει τη φιλοδοξία της CUPRA να κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή και συναρπαστική. Το επαναστατικό αυτό μοντέλο θα λανσαριστεί στις 9 Απριλίου, ενώ το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Ευρώπης. Το CUPRA Raval θα είναι το πρώτο μοντέλο του προγράμματος Electric Urban Car Family, υπό την ηγεσία της SEAT S.A. για το Brand Group Core.