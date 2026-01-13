Skoda: Πιάνει κορυφή το 7θέσιο Peaq

Από το όνομα και μόνο του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Skoda, αντιλαμβάνονται και τη θέση που θα πάρει στη γκάμα της τσεχικής μάρκας.

Το νέο Peaq θα πιάσει, λοιπόν, την κορυφή ανάμεσα σε όλα τα άλλα μοντέλα, καθώς θα είναι 7θέσιο.

Το μοντέλο θα αξιοποιεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid της Skoda, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο πρωτότυπο Vision 7S την άνοιξη του 2022 και πρόκειται να λανσαριστεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Με επτά θέσεις, το εσωτερικό του Peaq απευθύνεται σε οικογένειες καθώς και σε όσους θέλουν να συνδυάζουν εργασία, ελεύθερο χρόνο και την ελευθερία της μετακίνησης και της εξερεύνησης. Η ευχρηστία και οι καλοσχεδιασμένες λύσεις Simply Clever βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του μοντέλου, καθιστώντας το Peaq ένα ακόμη καθοριστικό ορόσημο στη διεύρυνση της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της Skoda.

«Με το Vision 7S, η Skoda τόλμησε να κινηθεί σε νέα εδάφη, με ξεκάθαρη στρατηγική για την αναβάθμιση της μάρκας. Έκτοτε, παρουσιάσαμε μια νέα σχεδιαστική γλώσσα και εξελίξαμε περαιτέρω την ταυτότητα των προϊόντων μας. Τώρα, αυτή η καινοτόμος ιδέα οχήματος περνά στην πράξη. Το νέο μας flagship ανεβάζει τις βασικές αξίες της Skoda – την ευρυχωρία και την πρακτικότητα – σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Από σήμερα, το τολμηρό μας όραμα για το ηλεκτρικό μέλλον της Skoda έχει όνομα: Peaq. Μια ξεκάθαρη δήλωση για τη θέση του στη γκάμα μας», ανέφερε ο Martin Jahn, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto.

Εν αναμονή για περισσότερες λεπτομέρειες.