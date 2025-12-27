Driveit

Στην Ιταλία θα κατασκευάζονται νέα μικρά ηλεκτρικά οχήματα από τη Desner

Ιδρύεται η FIPA SPA φέρνοντας πίσω στην Ιταλία την παραγωγή οχημάτων πόλης
desner
Δημήτρης Μπαλής

Τα τελευταία χρόνια, η DESNER έχει χτίσει τη δική της πορεία στην αγορά ελαφριών ηλεκτρικών οχημάτων, συνεργαζόμενη με διεθνείς εταίρους, συμβάλλοντας στη βιώσιμη αστική χρήση.

Η ιταλική startup εταιρεία, με τεχνογνωσία από την Ασία, προχώρησε στην ίδρυση της FIPA S.p.A., προκειμένου να κατασκευάζει τα οχήματά της στη Ιταλία, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις πραγματικές ανάγκες των πόλεων, τα οποία θα πουλά στην εγχώρια αγορά αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές.

desner 

Το 2026 είναι καθοριστική χρονιά και όπως εξηγεί ο Angelo Sun, ιδρυτής της Desner Auto «Η ιδέα για την FIPA πηγάζει από ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια. Ήδη από το 2021, σε στενή συνεργασία με την ασιατική αγορά, ήταν σαφές ότι για να γίνει βιώσιμη η ηλεκτρική κινητικότητα στην Ευρώπη, χρειάζονταν μικρότερα, πιο προσβάσιμα οχήματα που να είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκές πόλεις και τους κανονισμούς που τίθενται τώρα σε ισχύ».

desner

Η βιομηχανική δομή στοχεύει στην απευθείας παραγωγή στην Ιταλία για την ευρωπαϊκή αγορά, αναπτύσσοντας μια ενδιάμεση λύση οχήματος μεταξύ των κατηγοριών L6 και L7 και οχήματος της κατηγορίας Α, των μικρών αυτοκινήτων πόλης.

Η παραγωγή στην Ιταλία, σύμφωνα με τον Sun, «μειώνει δραστικά το κόστος μεταφοράς και, πάνω απ’ όλα, μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε μια πιο άμεση και διαφανή σχέση με τον τελικό πελάτη, από τις πωλήσεις έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, από τα ανταλλακτικά έως την εξυπηρέτηση».

desner

Η εταιρεία επέλεξε το Τορίνο, το οποίο παραμένει ιστορικά το λίκνο της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με δεξιότητες και βιομηχανική κουλτούρα, ενώ θεωρείται πιθανή η ανακατασκευή του εργοστασίου Lear στο Grugliasco.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
133
110
92
66
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo